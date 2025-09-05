Ne propustite finalnu epizodu Fight of Nations™: Put do pobjede - u goste stiže najbrutalniji nokauter

Osmero mladih boraca u reality showu Fight of Nations™: Put do pobjede, koji gledatelji prate na platformi Voyo, provode svoje posljednje dane u vili. Ipak, pred njima je još nekoliko iznenađenja, ali i borba uoči velikog borilačkog spektakla u Areni Zagreb, ove subote, 6. rujna. Prije velikog finala u goste će im stići i Roberto Soldić!

„Ja sam njegov fan otkad sam bio dijete. Gledao sam njegove mečeve kad je prebio sve”, uzbuđen je Benjamin, a Slobodan će priznati: „Zbog njega sam i krenuo trenirati ovaj sport. Ostvarenje dječačkog sna.“ Soldić, jedno od najvećih MMA imena današnjice, s mladim će borcima podijeliti trenutke sa samog početka svoje karijere: „S dvije vrećice sam otišao u Düsseldorf. Dvije godine sam živio u dvorani.” Trud, rad, predanost, hrabrost i disciplina doveli su ga do vrha, otkrit će Soldić i dodati: „Uživam u MMA-u. To je moj život, tome sam se predao. Gledam kako biti najbolji i ispisati povijest.”

Treneri Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić bit će jednako zadivljeni Soldićem kao i mladi borci iz njihovih timova. „Od blata do zlata, što se kaže. Ali ništa nije preko noći”, komentirat će Joker Soldićevu ustrajnost i trud. Da je upravo to ključ Soldićevog uspjeha misli i Slo Rocky koji će reći: „Žrtva je stvorila šampiona.”

Nova epizoda stavit će pred kandidate i novi zanimljivi izazov u koje ne moraju prikazati u novom svjetlu i najboljem izdanju u izboru za Mistera, a koliko će biti uspješni odlučit će Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog', FNC ‘ring girl’ Emina Jeremići Klara Bilalović Keles, voditeljica emisije ‘Face off s Klarom’.

Ipak, jasno je zašto su borci u showu - kako bi pokazali što znaju i izborili se za titulu najboljeg, a posljednja borba u showu prilika je upravo za to. A tko će biti pobjednik doznat će se u ove subote na live eventu u Areni Zagreb. Napete borbe možete pratiti uživo na platformi Voyo od 19:30, a prije toga svi pretplatnici mogu pogledati finalnu epizodu Fight of Nations™: Put do pobjede i doznati tko je zaslužio svoje mjesto u kavezu velike priredbe, rame uz rame s renomiranim MMA imenima u Areni Zagreb!

