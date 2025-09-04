Nitro ima samo jednu poruku za mlađeg sebe: 'Ne bih to napravio dok ne sazrem, pogledajte Fabjana'

Filip Nitro Pejić u subotu se bori u zagrebačkoj Areni protiv Aleksandra Jankovića na spektakularnom FNC 24 eventu koji možete gledati ekskluzivno na platformi VOYO. Uoči tog eventa gostovao je u Podcastu Net.hr-a. Između ostalog, upitali smo ga koji savjet bi dao 18-godišnjem sebi.

"Da sam bio pametan ne bih se tukao prije 30. godine, dok ne sazrem", počeo je Filip.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte u subotu od 19.30 na platformi VOYO

"Rekao bih mlađem sebi da se tuče po amaterskim eventima dok ne sazre dovoljno. Pogledajte Fabjana, s 40 je ušao u mma i napravio je puno. Sazrio je čovjek, odradiš pet godina i doviđenja.

Ovo je opasan sport, pati tijelo, pati zdravlje, pati obitelj, ljudi oko tebe. Sad bih se trebao prestati boriti zbog njih. Briga mene što će mi puknuti ruka, zbog njih mi je teško, ali takav sam, moram se boriti i oni to znaju", rekao je Pejić, a sve možete pogledati u videu gore.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr

Cijeli podcast s Filipom Pejićem pogledajte OVDJE.