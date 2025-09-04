Nitro otkrio do sada neispričanu priču s tribina: 'Policija na nas, kamenje leti oko glave'

Filip Nitro Pejić bio je gost Podcast Net.hr-a u kojem je govorio o vrlo zanimljivim stvarima iz svoje karijere. Filip je s nama podijelio i jednu priču iz navijačkog života koju još nije do sada ispričao.

"Dinamo i Hajduk su igrali, bio je kaos na Maksimiru i potukli smo se s policijom, ne znam koja je godina, ne smiješ to borca pitati. Bilo je to prije nekoliko godina. Potukli smo se s policijom, volim se potući, što ćemo, sad taj policajac dođe kod mene na trening i smijemo se. Takav je posao.

Ali ostalo mi je u sjećanju kao vrlo gadna stvar, kamenje leti oko glave, policija ide na tebe s pendrecima i štitovima, kao da te vragovi love. To su zaj*bane njuške, možda je i Ursa bio među njima. Što ćeš ti s takvim, to je sve poslije zezancija, svi se smijemo, ali nije ugodno", ispričao nam je Pejić što možete vidjeti u priloženom videu, a cijeli podcast s Filipom Pejićem pogledajte OVDJE.

Filip će se u subotu boriti u zagrebačkoj Areni na FNC-u 24 protiv Aleksandra Jankovića