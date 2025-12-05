Donald Trump već je vodio jedan nogometni ždrijeb i priznao da ne zna ništa o nogometu

Petak 18 sati donosi ono što svi dugo čekamo. Riječ je o ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. Jedna od udarnih vijesti uoči ždrijeba je bila da će kao gost na ždrijebu sudjelovati i Donald Trump, američki predsjednik.

Mišljenja nogometnih fanova su oko toga podijeljena, a zanimljivo je da je Trump već sudjelovao u jednom nogometnom ždrijebu. Bilo je to 1991. u ždrijebu pete runde engleskog Liga kupa. Iskopao je do Daily Mail koji se prisjetio te crtice od prije 34 godine.

Tada je engleski ITV odlučio ždrijeb održati u New Yorku jer su se u to vrijeme izvlačile skupine za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 1994. koje se održavalo u SAD-u. Trump je pozvao englesku delegaciju o svoje Trump Towers kako bi se tamo održao ždrijeb. „Složio se, iako očito nije znao ništa o nogometu“, rekao je Ian St John, nekadašnji igrač Liverpoola koji je umro 2021., za Guardian u intervjuu 2016.

Kome će sada presuditi?

Trump je tada međusobno izvukao velike rivale Manchester United i Leeds. "Ooo, Donalde", izjavio je St John kada je Trump izvukao taj par, a Greaves je dodao: "ne shvaćaš što si napravio". "To je velika utakmica", odgovorio je Trump, "Zvuči kao utakmica na koju želim ići", rekao je Trump iako je priznao da o "socceru" ne zna ništa.

Vidjet ćemo kome će donijeti sreću ili nesreću večeras od 18 sati u ždrijebu za SP koji možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

