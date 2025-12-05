FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EVO GA OPET /

Donald Trump već je vodio jedan nogometni ždrijeb i priznao da ne zna ništa o nogometu

Donald Trump već je vodio jedan nogometni ždrijeb i priznao da ne zna ništa o nogometu
×
Foto: Profimedia

Vidjet ćemo kome će donijeti sreću ili nesreću večeras od 18 sati u ždrijebu za SP

5.12.2025.
12:48
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Petak 18 sati donosi ono što svi dugo čekamo. Riječ je o ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. Jedna od udarnih vijesti uoči ždrijeba je bila da će kao gost na ždrijebu sudjelovati i Donald Trump, američki predsjednik.

Mišljenja nogometnih fanova su oko toga podijeljena, a zanimljivo je da je Trump već sudjelovao u jednom nogometnom ždrijebu. Bilo je to 1991. u ždrijebu pete runde engleskog Liga kupa. Iskopao je do Daily Mail koji se prisjetio te crtice od prije 34 godine. 

Tada je engleski ITV odlučio ždrijeb održati u New Yorku jer su se u to vrijeme izvlačile skupine za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 1994. koje se održavalo u SAD-u. Trump je pozvao englesku delegaciju o svoje Trump Towers kako bi se tamo održao ždrijeb. „Složio se, iako očito nije znao ništa o nogometu“, rekao je Ian St John, nekadašnji igrač Liverpoola koji je umro 2021., za Guardian u intervjuu 2016.

Kome će sada presuditi?

Trump je tada međusobno izvukao velike rivale Manchester United i Leeds. "Ooo, Donalde", izjavio je St John kada je Trump izvukao taj par, a Greaves je dodao: "ne shvaćaš što si napravio".  "To je velika utakmica", odgovorio je Trump, "Zvuči kao utakmica na koju želim ići", rekao je Trump iako je priznao da o "socceru" ne zna ništa.

Vidjet ćemo kome će donijeti sreću ili nesreću večeras od 18 sati u ždrijebu za SP koji možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Legende otkrile koje reprezentacije će iznenaditi na SP-u i koji će ga igrač obilježiti

Donald TrumpLiga Kupždrijeb Za SpSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EVO GA OPET /
Donald Trump već je vodio jedan nogometni ždrijeb i priznao da ne zna ništa o nogometu