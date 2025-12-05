FREEMAIL
Evo kakvu skupinu Hrvatskoj predviđa simulator, što mislite o ovome?

Evo kakvu skupinu Hrvatskoj predviđa simulator, što mislite o ovome?
Foto: Gent Shkullaku/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatska se nalazi u potu 2

5.12.2025.
8:21
Sportski.net
Gent Shkullaku/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometni svijet s nestrpljenjem čeka večerašnji ždrijeb za nikad veće i glamuroznije Svjetsko prvenstvo. Hrvatska će saznati svoj put do nokaut faze Svjetskog prvenstva.

Hrvatska se nalazi u potu 2 što znači da ne može izvući sljedeće reprezentacije: Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Sve o SP 2026 čitajte na portalu Net.hr.

Prijete joj iz prvog pota: SAD, Kanada, Meksiko, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Iz trećeg: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Iz četvrtog: Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland te pobjednici UEFA i interkontinentalnih doigravanja.

Simulator kaže...

Uoči večerašnjeg ždrijeba kojeg možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr od 18 sati, poslužili smo se simulatorom ždrijeba na stranici worldcupsimulator.com kako bismo vidjeli što oni predviđaju Hrvatskoj. Simulator je Hrvatsku stavio u skupinu D, to je skupina domaćina SAD-a, a uz njih, došli su nam Paragvaj i Gana.

Evo kakvu skupinu Hrvatskoj predviđa simulator, što mislite o ovome?
Foto: Screenshot/worldcupsimulator

Skupina s domaćinom nije loša jer izbjegavamo najjače ekipe iz prvog pota, prednost je i što nismo izvukli europsku ekipu, ali Paragvaj je među nezgodnijima iz trećeg pota, kao i Gana iz četvrtog.

U komentare nam pišite kakvu vi skupinu priželjkujete. 

Evo kakvu skupinu Hrvatskoj predviđa simulator, što mislite o ovome?