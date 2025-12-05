Ovo su moguće skupine za Vatrene! Hrvatska može u 'skupinu smrti', ali i osigurati lagani prolaz

Svijet nogometa s nestrpljenjem iščekuje ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. koje donosi novi format s 48 reprezentacija. Hrvatska, finalist iz 2018. i treća na svijetu 2022., natjecanje čeka smještena u drugu jakosnu skupinu. To znači da će izbjeći reprezentacije poput Urugvaja i Maroka, ali otvara vrata raznim scenarijima – od onih najtežih do znatno povoljnijih.

Scenarij iz noćne more: Najteža moguća skupina

Analizirajući jakosne skupine i pravila FIFA-e, koja dopuštaju najviše dvije europske momčadi u jednoj skupini, lako je složiti potencijalnu "skupinu smrti" za Vatrene. Takav ždrijeb donio bi nam protivnike najviše klase iz preostala tri pota.

Iz Pota 1: Argentina Sučeljavanje s aktualnim svjetskim prvacima i jednom od najjačih momčadi svijeta bio bi ogroman izazov već na samom početku turnira.

Iz Pota 3: Norveška Iako su u trećem potu, Norvežani predvođeni Erlingom Haalandom i Martinom Ødegaardom predstavljaju jednu od najopasnijih europskih reprezentacija izvan prva dva jakosna razreda.

Iz Pota 4: Gana Fizički moćna i neugodna afrička momčad koja je na prošlim prvenstvima pokazala da može pomrsiti račune favoritima. Zaokružili bi iznimno zahtjevnu skupinu.

Sastav: Argentina, Hrvatska, Norveška, Gana.

Put iz snova: Najlakša moguća skupina

S druge strane, kuglice bi se mogle posložiti i znatno povoljnije. Idealan scenarij uključivao bi izvlačenje niže rangiranih momčadi iz preostalih jakosnih skupina, što bi Hrvatskoj otvorilo put prema lakšem prolasku u nokaut fazu.

Iz Pota 1: Kanada Kao jedan od domaćina, Kanada je automatski u prvom potu, no prema FIFA ljestvici spada među slabije nositelje. Izbjegavanje europskih i južnoameričkih divova bio bi velik plus.

Iz Pota 3: Uzbekistan Kao jedan od predstavnika azijske konfederacije (AFC), Uzbekistan je među niže rangiranim momčadima u trećoj jakosnoj skupini i bio bi protivnik po mjeri.

Iz Pota 4: Novi Zeland Predstavnik Oceanije tradicionalno slovi za jednog od najlakših protivnika na svjetskim prvenstvima i bio bi idealan suparnik iz posljednjeg pota.

Sastav: Kanada, Hrvatska, Uzbekistan, Novi Zeland.

Iako su ovo samo hipotetski ekstremi, oni jasno pokazuju koliko ishod ždrijeba može odrediti put na turniru. Istina je vjerojatno negdje u sredini, no s obzirom na iskustvo i kvalitetu pokazanu na posljednja dva prvenstva, Hrvatska će za svakog protivnika biti težak ispit.

