JAKO U WASHINGTONU /

Evo tko će predstavljati Hrvatsku na ždrijebu skupina SP-a: Jaka delegacija Vatrenih

Evo tko će predstavljati Hrvatsku na ždrijebu skupina SP-a: Jaka delegacija Vatrenih
Foto: Matija Habljak/pixsell

Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina sa po četiri momčadi

4.12.2025.
17:52
Hina
Matija Habljak/pixsell
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i izbornik "Vatrenih" Zlatko Dalić predvodit će delegaciju HNS-a na ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, koji će se održati u petak u Washingtonu.

Osim Kustića i Dalića, u delegaciji su i glavni tajnik Tomislav Svetina, prvi dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, glasnogovornik Tomislav Pacak i povjerenik za ulaznice Nikša Martinac.

Hrvatska se uoči ždrijeba nalazi u drugoj jakosnoj skupini u društvu Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije s kojima se, dakle, ne može susresti u skupini.

U prvoj jakosnoj skupini su domaćini Kanada, Meksiko i SAD, odnosno Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka, u trećoj jakosnoj skupini Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika, a u četvrtoj Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, četiri europske reprezentacije koje će plasman ostvariti kroz dodatne kvalifikacije, odnosno dva pobjednika međukontinentalnog doigravanja.

Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina sa po četiri momčadi. Domaćini su već unaprijed smješteni: Meksiko u skupinu A, Kanada u skupinu B, a SAD u skupinu D.

Plasman u nokaut fazu natjecanja ostvarit će dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine, te osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Hrvatska reprezentacija će u SAD, Kanadi i Meksiku nastupiti na svom sedmom svjetskom prvenstvu, a zvuči gotovo nevjerojatno da su "Vatreni" u dosadašnjih šest nastupa čak tri puta osvajali medalje.

Hrvatska reprezentacije je osvojila srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2022), dok je tri puta zapela u skupini (2002, 2006, 2014). Nije nas bilo tek 2010. u Južnoj Africi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko DalićHnsMarijan Kustić
Evo tko će predstavljati Hrvatsku na ždrijebu skupina SP-a: Jaka delegacija Vatrenih