Svijet čeka s nestrpljenjem: Evo kada i gdje gledati ždrijeb za SP i tko prijeti Hrvatskoj

Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva 2026. godine održat će se u petak s početkom u 18.00 sati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ždrijebu će 48 reprezentacija, među kojima je i Hrvatska, dozunati svoje protivnike na svjetskoj smotri sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Za ovaj mundijal FIFa je uvela značajnu promjenu. Po novom modelu četiri najbolje rangirane reprezentacije; Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska će biti raspoređene u različite dijelove post-grupnog ždrijeba. Time se želi osigurati da se međusobno ne susretnu prije same završnice turnira.

Ždrijeb ćete moći pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na Net.hr-u

Ukupno je već 42 reprezentacije izborilo plasman, a posljednjih šest dobit ćemo u ožujku kroz UEFA i interkontinentalne playoffe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prijenos ždrijeba bit će na HRT 2, gdje uvodna emisija počinje u 17.30.

Možete ždrijeb gledati uživo od 18 sati po hrvatskom vremenu i na službenim Fifinim platformama, uključujući web stranicu FIFA.com i njen YouTube kanal.

Jakosne skupine

Ekipe će biti raspoređene u četiri posude po 12 reprezentacija, a svaka skupina sastojat će se od jedne reprezentacije iz svake jakosne skupine. Hrvatska se nalazi drugoj skupini.

Prva jakosna skupina: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Meksiko, Kanada.

Druga jakosna skupina: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treća jakosna skupina: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Četvrta jakosna skupina: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland + četiri UEFA pobjednika playoffa + dva FIFA playoffa.

Ždrijeb ćete moći pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na Net.hr-u

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska uništava Iran. Sara Šenvald opet zabila