Sve što trebate znati o novom FIFA-inom formatu: Što to znači za Hrvatsku i koga može izvući?

Sve što trebate znati o novom FIFA-inom formatu: Što to znači za Hrvatsku i koga može izvući?
Foto: Adil Benayache/sipa Press/profimedia

Ukupno je već 42 reprezentacije izborilo plasman, a posljednjih šest dobit ćemo u ožujku kroz UEFA i interkontinentalne playoffe.

3.12.2025.
18:30
Sportski.net
Adil Benayache/sipa Press/profimedia
Do početka Svjetskog prvenstva 2026. ostalo je još šest mjeseci, no napetost već raste. Ždrijeb 48 reprezentacija održat će se 5. prosinca, a tada će i Hrvatska saznati svoj put kroz skupinu, uz jedno veliko pravilo koje potpuno mijenja dosadašnji sustav.

FIFA je predstavila novi model po kojem će četiri najbolje rangirane reprezentacije; Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska biti raspoređene u različite dijelove post-grupnog ždrijeba. Time se želi osigurati da se međusobno ne susretnu prije same završnice turnira.

Ukupno je već 42 reprezentacije izborilo plasman, a posljednjih šest dobit ćemo u ožujku kroz UEFA i interkontinentalne playoffe.

Ekipe će biti raspoređene u četiri posude po 12 reprezentacija, a svaka skupina sastojat će se od jedne reprezentacije iz svake jakosne skupine. Hrvatska se nalazi drugoj skupini.

Prva jakosna skupina: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka, SAD, Meksiko, Kanada.

Druga jakosna skupina: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treća jakosna skupina: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Četvrta jakosna skupina: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland + četiri UEFA pobjednika playoffa + dva FIFA playoffa.

SAD, Meksiko i Kanada automatski su smješteni u prvu posudu, što im jamči izbjegavanje najjačih reprezentacija u skupini. Već je određeno da će: Meksiko biti u skupini A, Kanada u skupini B i SAD u skupini D.

Ždrijeb se vodi ključnim pravilima prema kojima svaka skupina mora sadržavati najmanje jednu, ali ne više od dvije europske reprezentacije, dok istodobno nijedne dvije reprezentacije iz iste konfederacije, osim UEFA-e,  ne smiju biti smještene zajedno.

Što znači da Hrvatska u teoriji može završiti u izrazito teškoj skupini, primjerice: Argentina – Hrvatska – Egipat – Italija (Playoff A) …što bi mnogi nazvali “skupinom smrti”.

Ali postoji i potpuno suprotan scenarij: Kanada – Hrvatska – Južna Afrika – Novi Zeland …što bi bio jedan od lakših puteva do nokaut faze.

Veliku neizvjesnost donosi i četvrti bubanj, u kojoj se nalaze playoff-pobjednici, uključujući visoko rangirane reprezentacije poput Italije, Ukrajine, Švedske ili Turske koje bi se mogle potencijalno plasirati na Svjetsko prvenstvo. Nakon ždrijeba formirat će se 12 skupina (A–L), a čak 32 reprezentacije ući će u nokaut fazu.

FIFA će u subotu otkriti sve stadione i satnice, ali datumi domaćinskih utakmica već su potvrđeni:

Kanada: 12. lipnja (Toronto), 18. lipnja i 24. lipnja (Vancouver)

Meksiko: 11. lipnja (Mexico City), 18. lipnja (Guadalajara), 24. lipnja (Mexico City)

SAD: 12. lipnja (Los Angeles), 19. lipnja (Seattle), 25. lipnja (Los Angeles)

komentara
Sve što trebate znati o novom FIFA-inom formatu: Što to znači za Hrvatsku i koga može izvući?