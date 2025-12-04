Legende otkrile koje reprezentacije će iznenaditi na SP-u i koji će ga igrač obilježiti

Nogometni svijet s nestrpljenjem čeka sutrašnji ždrijeb za nikad veće i glamuroznije Svjetsko prvenstvo. Hrvatska će tako sutra u Washingtonu doznati svoje suparnike u skupini, a dan kasnije i države odnosno gradove domaćine u kojima će igrati utakmice. Amerikanci već i od ždrijeba najavljuju spektakl uz pjevače, glumce i sportaše među kojima će biti Shaquille O'Neal te Tom Brady.

Sjajni 18-karatni trofej Svjetskog prvenstva stigao je u Washington, grad koji će sutra postati centar svjetskog nogometa. Ovdje će 48 reprezentacija doznati svoje skupine i prve suparnike.

Prvi put u povijesti Mundijala imat ćemo 48 reprezentacija i 12 skupina. Po dvije najbolje momčadi i osam najboljih trećeplasiranih ide dalje. Format garantira najmanje tri utakmice, a momčad koja želi naslov mora odigrati osam utakmica.

"Kao navijač uvijek sjedim i pratim ovakve događaje jer želim vidjeti gdje će moja zemlja biti smještena i s kim igramo prvu utakmicu. Sve te stvari stvaraju atmosferu, grade uzbuđenje pred Svjetsko prvenstvo. Počinje biti zanimljivo, počinje biti napeto", rekao je Rio Ferdinand, bivši engleski nogometni reprezentativac.

Hrvatska u ždrijeb ulazi iz druge jakosne skupine, što znači da će u grupi izbjeći suparnike poput Maroka, Kolumbije ili Urugvaja, ali prijete nam nogometne velesile iz prvog šešira kao što su Brazil, Argentina, Francuska, Španjolska ili Engleska.

A danas su se u Washingtonu okupile i nogometne legende kako bi razgovarale o očekivanjima, favoritima i mogućim iznenađenjima.

"Prema svemu što radi od prošlog Svjetskog prvenstva, Mbappe će biti iznimno važna figura i jako napreduje. Halland bi također mogao postati veliko ime, ali mislim da će Mbappe uistinu iskoristiti trenutak", rekao je legendarni Dunga, bivši brazilski nogometni reprezentativac.

Što čeka Hrvatsku?

"Mislim da će prvo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu biti Maroko, zbog svega što su napravili na prošlom Mundijalu, a posebno zbog sjajnog nastupa na juniorskom Svjetskom prvenstvu", rekao je Luis Hernandez, bivši meksički nogometni reprezentativac.

"Kao iznenađenje biram Kolumbiju. Mislim da je skoro njihov trenutak. Bili su toliko blizu, a način na koji napreduju i igraju čini da bi Kolumbija mogla biti pravo iznenađenje za mene", rekao je Marcelo Balboa, bivši američki nogometni reprezentativac.

Sutrašnji ždrijeb će odrediti samo suparnike, a lokacije i satnice utakmica saznat ćemo u subotu. Hrvatska može igrati u bilo kojoj od tri države domaćina a termini utakmica po srednje-europskom vremenu će biti 18 sati, 21 sat, ponoć ili tri sata ujutro ako su utakmice na zapadnoj obali.

A sutra na pozornici očekuje nas pravi američki spektakl. Ceremoniju će predvoditi supermodel Heidi Klum i komičar Kevin Hart, dok će glazbeni dio dodatno podići Robbie Williams, Andrea Bocelli i Village People. Ždrijeb će voditi Rio Ferdinand a pomagat će mu Tom Brady i Shaquille O'Neal.

"Bit će to prava fešta. Bit ćemo najbolji domaćini. Zato će cijeli svijet i svi navijači moći uživati u svakoj sekundi", zaključio je Luis Hernandez.

Sve je spremno za spektakularni start Svjetskog prvenstva. Vatreni i nogometni svijet uskoro će saznati tko sve stoji na putu njihovih snova.