FIFA je skuhala posebno pravilo za ovaj ždrijeb na koji je pozvan i američki vrhovnik

Došao je dan kada ćemo saznati skupine za Svjetsko prvenstvo 2026. U Washingtonu će se u 18 sati održati svečanost ždrijeba, a FIFA je obećala spektakl.

Na ždrijebu će biti i predsjednik SAD-a, Donald Trump, jer, eto, ništa ne može proći bez njega, a Gianni Infantino ne voli ništa više od ulaženja u rektalne otvore moćnika. Tako je i došao do pozicije predsjednika krovne svjetske nogometne organizacije. Otkako je na toj poziciji već je "prodao" Svjetsko prvenstvu Kataru i Saudijskoj Arabiji, a i SAD-u.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026 čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz Infantinove kuhinje stiglo je i novo pravilo za ovaj ždrijeb. Kao da nije dovoljno komplicirano što još niti ne znamo sve sudionike jer ćemo tek u ožujku dobiti posljednjih šest putnika. Četiri iz UEFA-ina doigravanja i dva iz interkontinentalnog doigravanja. Sada smo dobili i pravilo koje pogoduje najboljim reprezentacijama.

Tako će četiri najbolje reprezentacije po FIFA renkingu, Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska biti raspoređene u različite dijelove post-grupnog ždrijeba. Time se želi osigurati da se međusobno ne susretnu prije same završnice turnira. FIFA time želi te četiri reprezentacije dovesti milom ili silom do četvrtfinala i da se tamo (ako osvoje svije skupine) nađu na četiri različite strane.

Što čeka Hrvatsku na ovome ždrijebu?

Što je tu je, imamo to što imamo, a što čeka našu reprezentaciju već znaju i ptice na grani, ali nije zgorega ponoviti. Hrvatska se nalazi u potu 2 što znači da ne može izvući sljedeće reprezentacije: Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Tekstualni prijenos ždrijeba za Svjetsko prvenstvo pratite na portalu Net.hr od 18:00!

Prijete joj iz prvog pota: SAD, Kanada, Meksiko, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Iz trećeg: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Iz četvrtog: Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland te pobjednici UEFA i interkontinentalnih doigravanja.

Bit ćemo pametniji večeras, a kompletan raspored dobit ćemo već u subotu. Tada možete početi planirati put do Sjeverne Amerike, ako ste toliko sretni da do tamo možete stići i još kupiti precijenjene karte.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludilo izvlačenja skupina SP-a sve je bliže: Amerikanci spremili show koji će impresionirati