Radi na odjelu transfuzijske medicine, ali u meču nema milosti: 'Otkrijem mračnu stranu sebe'

Ivan Vitasović, aktualni prvak FNC promocije iz MMA kluba Trojan Gym iz Pule, u subotu na spektakularnom FNC 24 eventu u Areni Zagreb ulazi u kavez protiv srpskog udarača Darka Stošića Stoleta. Ulog je ogroman – pojas teškaškog prvaka. Nakon duge pauze od više od godinu dana zbog ozljede, Vitasović, kojeg trenira slavni Zelg Galešić, vraća se s ciljem sportski osvetiti poraz koji je pretrpio prije deset godina u prvoj rundi od Stošića.

Trenutno sam na neplaćenom dopustu, ali da, u radnom sam odnosu. Moj odjel na kojem radim je odjel transfuzijske medicine. Human je posao, a ekipa s kojom radim je super. Treba se znati okrenuti u pravom trenutku i onda otkriješ malo i mračnu stranu sebe. Kad je borba, znaš što ti je činiti, na dan meča znaš po što si došao. To je tih 20-25 minuta kad moraš biti fokusiran suparniku nanijeti što veću štetu, jer to je takav sport i to ti u njemu donosi pobjedu. Ali, nakon meča, sve normalno, kao da se nikad ništa nije dogodilo. Ivan Vitasović u razgovoru za portal Net.hr

'Radim na odjelu tranfuzijske medicine'

U intervjuu za portal Net.hr, Ivan je progovorio o svom dugom oporavku, o tome kako bi pauza mogla utjecati na njegov nastup u kavezu, te o svom životu izvan borilišta, gdje trenutno radi kao medicinski tehničar na odjelu transfuzijske medicine.

"Trenutno sam na neplaćenom dopustu, ali da, u radnom sam odnosu. Moj odjel na kojem radim je odjel transfuzijske medicine", izjavio je Ivan, koji je poznat po tome što pomaže pri operacijama i hitnim zahvatima, dajući krv u ključnim trenucima. Human posao, ali Ivan je jako humana osoba.

"Hvala puno. Je, human je posao, a ekipa s kojom radim je super, na mjestu. Toliko je taj krug ljudi dobar da je čitav posao kao posao onda puno lakši. Uopće nemam stresa, dolazim normalno na posao. Naravno, postoje situacije koje su stresne, koje zahtjevaju hitnost, takve situacije znaju biti teške, ali imamo toliko dobar kolektiv da mi olakšava sav taj stres i teške situacije. U biti, ja vam radim na izdavanju krvi za hitne operacije ili za potrebe dnevnih bolnica i konkretnih situacija. Više - manje sam iza u labaratoriju, što mi i odgovara".

'Treba se znati okrenuti u pravom trenutku'

Zanimljiva je ta crta koju ima Ivan u sebi. Human van borilišta, a kad uđe u kavez, kad je u borilištu, onda suparnika želi pobijediti, "otkinuti mu glavu".

"Je, ali to je tako. Treba se znati okrenuti u pravom trenutku i onda otkriješ malo i mračnu stranu sebe. Kad je borba, znaš što ti je činiti, na dan meča znaš po što si došao. To je tih 20-25 minuta kad moraš biti fokusiran suparniku nanijeti što veću štetu, jer to je takav sport i to ti u njemu donosi pobjedu. Ali, nakon meča, sve normalno, kao da se nikad ništa nije dogodilo", priča nam Ivan Vitasović.

Osvrnuo se Ivan Vitasović i na riječi Darka Stošića Stoleta u razgovoru za RTL Danas. Darko je kazao kako "ne možeš biti toliko daleko od onog što jesi, iz meča u meč". Trojanci inače imaju dobru taktiku, ali da im taktika, rekao je Darko Stošić, pada u vodu nakon prvih ozbiljnih udaraca, kao što je to bilo s Miranom Fabjanom. Potop Trojanaca na FNC 24? Takvo što Ivan Vitasović neće dopustiti, ali i ako Vitasović i Ramos izgube svoje mečeve, nema drame, pa Bože moj, MMA je sport.

'Potop Trojanaca? Ma glupost'

"Učit ćemo na našim greškama i ispraviti ih, kao i dosad. Bilo koji sportaš ima uspone i padove, to je samo još jedna večer. Ako izgubiš, ideš dalje. U ovom sam sportu 10 godina i danas puno bolje i lakše prihvaćam poraze nego prije, prije su mi porazi bili katastrofa, srušio mi se čitav svijet, ali najnormalnije sve ide dalje. Nešto se u meču pita u tvog suparnika, nekad se pita tebe, tako da te i takve priče o potopu Trojanaca u subotu u Areni Zagreb su mi baš glupost. Netko tko se nikad nije bavio nikakvim sportom samo to gleda kroz televiziju, može dati takvu glupu konstataciju. Drugačije ne mogu to nazvati nego upravo tako. Tko se ikad borio, natjecao, tko se i mrvicu bavio ovim sportom, zna da je sport u biti sport, da u njemu imaš bolje i lošije dane, da možeš izgubiti ili pobijediti. I sad da pobijedimo, nećemo biti najbolji na svijetu. Bit ćemo dobri. Ako je suparnik bolji u tom trenutku, bolji je. Imam najmanji problem s tim. U početku me to više diralo jer sam mislio da će sve nestati ako izgubim, ali s godinama sazriješ. I to što je rekao Stošić, naravno da svaka taktika pada u vodu nakon prvih ozbiljijih udaraca, nije to neka znanost, ali komentiram to tako da ću ja njega vjerojatno ispogađati, da će možda i njegova taktika pasti u vodu. Meč je meč, može otići u bilo kojem smjeru. Nema što više nadodati na to", kaže Ivan Vitasović.

'Spreman sam i idem po pobjedu protiv Stošića'

Nastavio je u drugom smjeru...

"Spreman sam i idem po pobjedu protiv Stošića. idem obraniti i zadržati ono što mi pripada, a to je teškaški pojas prvaka FNC organizacije. Sve sam odradio i sad samo trebam to prikazati u subotu, sve što sam trenirao naporno i mukotrpno čitavo ljeto i bit će to u redu", govori nam Ivan Vitasović.

Niste se dugo borili, čak godinu i 4 mjeseca. Može li to biti problem protiv borca kao što je Darko Stošić?

"Pauza je bila duga i uzrokovana mojim ozljedama. Jednostavno, tako je ispalo. Da vam budem iskren, ne znam kako ću odreagirati, nije mi problem reći da ne znam kako će ta pauza utjecati na moju prezentaciju u kavezu. Nemam pojma, nije mi problem reći hoće li me pojesti trema u Areni Zagreb, neće, samo želim reći da sve što sam prezentirao u dvorani, ako to budem prezentirao u kavezu, bit će dobro".

'Napisao sam to što sam napisao'

Darko Stošić je trenirao i sparirao s Erslanom, Spahovićem i Tirielom Lukom Abramovićem. Dobar tim...

"Mislim da se Darko uvijek okuplja s istim timom ljudi ili gotovo istim. Već duže vrijeme trenira u ATT-u u Zagrebu. To da je dobio batine na sparinzima ili nije, ima li koju masnicu ispod oka, to je normalno. Sve što se dogodi, sparinzi, ostaju u dvorani, što god se piše po medijima, to je trebalo ostati u 4 zida. Sigurno se dobro pripremio i želim najbolju verziju njega kao borca."

Kad je objavljeno da se borite, u komentaru na Instagramu ste napisali: 'Hvala organizaciji što sam za borbu saznao preko Instagrama'. Što se tu dogodilo?

"Kao što sam rekao, ako sad krenem pričati o tome, sve će se pretvoriti u Santa Barbaru, zato ću stati. Ne volim sapinice i ako treba, popričat ćemo među sobom. Napisao sam to što sam napisao, bilo je tu nekih sitnica, imao sam potrebu to napisati. Ne stignem sve reći, ali tko ima problem, proprićat ćemo u 4 oka, riješit to i tu će stati."

'Nemam problem s Darkom Stošićem'

Imate li kakvu poruku za Darka Stošića prije meča?

"Nemam mu što slati. Vidimo se u subotu, neka bolji pobjedi. Gledajte, sve što se uoči meča govori je u granicama normale. Ne vidim u čemu je problem ako kažem da ću ja pobijediti njega ili on mene. Uopće ne vidim problem u tome ako netko kaže da će nekog nokautirati. Znamo svi čime se bavimo, ovo je borilački sport. To je kao da mi nogometaš kaže da će mi zabiti tri gola. Ej, sve OK, neovisno kako borba prođe, dat ćemo si ruku. Meni je najmanji problem reći nekom da ću ga nokautirati. Da mi kaže neke druge stvari, da će mi skakati po glavi ili nešto što izlazi van granica normalnog ukusa, to je već druga stvar, ali ovo... Znam čime se bavim, znam koji mi je cilj, cilj mi je dobiti, pobijediti Darka Stošića na bilo koji mogući način i ja s njim nemam problema. Veselim se borbi u Areni Zagreb, vidjet ćemo kako ću reagirati. Kako se meč približava i trema raste, ali nadam se da će me prebaciti na neko pozitivno ludilo", zaključio je Ivan Vitasović.

