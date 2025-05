Bivši hrvatski MMA borac i glavni trener Trojan gyma Zelg Galešić gost je u podcastu Net.hr.a. Zelgovo gostovanje nije samo povodom subotnjeg spektakularnog FNC 23 eventa u Beogradu na kojem će nastupiti dva njegova borca - Miran Fabjan i Andi Vrtačić - a koji ćete moći gledati od 19.30 na platformi VOYO.

Brojne teme

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dugo smo čekali da ugostimo ovu istinsku legendu slobodne borbe u Hrvatskoj koja može biti uzor mnogim mladim borcima koji traže svoje mjesto pod suncem. Zelg nam je pričao i o Miranu Fabjanu i otkrio kako je došlo do njihove suradnje. Govorio je i o Andiju Vrtačiću, svojoj karijeri i karakteru, tajni uspjeha, trenerskom poslu, Darku Stošiću, FNC promociji, slobodnoj borbi kao sportu, idolima, UFC-u i potencijalnoj borbi Jona Jonesa i Toma Aspinalla. Dotaknuo se i Ivana Erslana i njegovog posljednjeg meča u UFC-u, drugog u karijeri.

'Stošić zna imati neke nastupe'

Pretumbali smo još tema poput ega u borilačkom sportu, ali nećemo vam sve otkrivati. Zelg Galešić progovorio je o nekim stvarima iz života i karijere koje će te čuti po prvi put. Dotaknuli smo se sa Zelgom Darka Stošića i Mirana Fabjana. Fabjanu nisu baš sjele neke od najnovijih izjava Darka Stošića. Miran žarko želi revanš sa Stošićem jer je, kako tvrdi, jako napredovao od prvog meča u Beogradu prošle godine kad je Miran izgubio od Stošića, iako ga je nekoliko puta rušio na početku meča i imao ga, ali ga nije uspio završiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stošić zna imati tako neke nastupe. On je jedan jako dobar dečko i jako fin momak, ali ponekad se zaleti s nekim izjavama, tako se zna zaletiti da pobere antipatičnost, pogotovo mojih momaka kao što su Vitasović i Miran. Kužim ja njega što on tu pokušava, sve je to OK, fino, ali treba uvijek biti u rukavicama o svojim momcima, budućim suparnicima, ali eto, vidjet ćemo što će biti s time. Mislim da se malo zaletio s izjavom, ali trebao bi Miranu biti zahvalan i on i sva FNC publika".

'Tata se povrijedio, borit će se ipak moja djeca'

Podsjetimo, Darko Stošić je, nakon otkazivanja meča protiv Hatefa Moeila na FNC 23 zbog ruptura bicepsa i butnog mišića, putem svog Instagrama poručio:

"Tata se povrijedio, borit će se ipak moja djeca".

Stole je najavio povratak, a poručio je i Fabjanu ako pobijedi Moeila da će mu odmah ponuditi revanš bilo gdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Može Ljubljana, Marakana, Arena, livada...Ako pobijedi, dobija revanš, ako izgubi više me ništa ne zanima u vezi njega."

Tvrdi Stole da je Fabjan znao da ima ima ozljede i da je zbog toga govorio o otkazivanju borbe prije nekoliko tjedana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Miran nije Baba Vanga, niti je vidovit'

"Nije on Baba Vanga, niti je vidovit. Imao je prave informacije u pravo vrijeme, znao je da sam povrijeđen. Čekao je trenutak da neko otkaže. Imao sam rupturu bicepsa, zanemario sam i imao želju da radim meč. Otišao sam na sparing i doživio ozljedu butnog mišića. Ruptura je jedan centimetar. Na sve to nisam htio otkazati, išao sam na terapije, ali na sparingu sam već vidio da nema smisla. Svaki pokret bio je bol, nije bilo svrhe da pred svojom publikom izlazim na 50 posto. Dao sam sve od sebe da nastupim, ali nije profesionalno da se ovakav borim", zaključio je Stošić.

Pogledajte čitav podcast Zelga Galešića u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Pokrajac u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Da sam taj dan otišao na avion vjerojatno bih umro, a Mislav Vučetić Kure je pravi ratnik''