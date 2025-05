Zelg Galešić, slavni bivši MMA borac i glavni trener u poznatom Trojan gymu iz Pule, gost je u novom podcastu Net.hr-a.

U subotu se u beogradskoj Areni održava spektakularni FNC 23 event koji će se prenositi na platformi VOYO od 19.30.

Zelg Galešić najavio nam je event i nastup svoja dva borca Mirana Fabjana i Andija Vrtačića, ali ne samo to. U skoro 47 minuta razgovora sa Zelgom smo se dotaknuli brojnih tema iz svijeta slobodne borbe i njegove karijere.

Inače, burno razdoblje su imali FNC-ovi čelnici proteklih petnaestak dana glede FNC 23 event koji je najavljen kao "The Biggest" ("Najveći").

Taj epitet dobrano je poljuljan otkazivanjima. Darko Stošić otpao je iz glavne borbe večeri, Darko Banović otkazao je meč za titulu u bantam kategoriji protiv Miljana Zdravkovića, a ostali smo i bez meča za pojas u srednjoj kategoriji. Đani Barbir zbog infekcije stafilokokom bio je primoran otkazati meč protiv Piotra Strusa.

Nikola "Birof" Filipović također se ozlijedio i otkazao borbu protiv Matka Živčića. Ranije su još otkazali nastupe Tomo Spahović i Filip Pejić. Međutim, zamjene su dostojne eventa, iako su otpala stvarno zvučna imena.

Foto: FNC 23

"Kod nas boraca nema godišnjeg, non - stop smo u treningu i stalno moramo biti spremni za baš ovakve nenadane situacije kakve su se dogodile sad za ovaj FNC 23 u Beogradu. Miran je išao s obitelji tjedan dana u Abu Dhabi. Nakon toga se vratio i otišao snimati FON u Zagrebu. U Zagrebu je saznao od nekog prijatelja bliskog Darku Stošiću da je ovaj ozlijeđen i da izlazi iz meča s Hatefom Moeilom. On je prvo nazvao Forgija i rekao mu navodno samo - Hatef pada kao klada i zovi Zelga. Onda je pozvao mene - ej, uletio bi protiv Hatefa. Spreman sam i što misliš? Rekao sam mu da mislim i ja da bi mu borba trebala odgovarati, kako je u treningu konstantnom, nisi ozlijeđen, zdrav si, brz si. Samo ćemo se sad posvetiti taktici. On je tad krenuo za Pulu, a ja sam detalje dogovorio s Forgijem. Što se tiče match makinga, u oba slučajeva, Andijevom i Miranovom, mi smo njih nazvali da uletimo, ako ćemo biti realni. To je bila naša želja da im olakšamo put u traženju borca, da se sami javimo kao dostojne zamjene."

