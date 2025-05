Još jedno veliko ime zbog ozljede odustalo od FNC-a u Beogradu. Zamjena brzo nađena

FNC 23 u Beogradu sve je bliže. Do priredbe nas dijeli desetak dana, a sada je došlo do nove promjene. Nakon što je prije koji dan Darko Stošić morao odustati zbog ozljede te će ga u main event borbi protiv Hatefa Moelija zamijeniti Miran Fabjan, došlo je do nove promjene na cardu.

Naime, nova vijest je odustajanje Đanija Barbira. Barbir se trebao boriti protiv Poljaka Piotra Strusa, ali zbog ozljede mora odustati od priredbe u Beogradu. Kako to obično biva u FNC-u, zamjena je brzo pronađena. Tako će na megdan Poljaku dobro nam poznati Andi Vrtačić. Vrtačića smo gledali na FNC-u 20 kada je dominantno pobijedio Kamil Oniszczuka, a u međuvremenu je imao borbu u KSW-u u siječnju kada je savladao Cezariusza Kęsika. U karijeri je na omjeru od šest pobjeda i dva poraza.

SPEKTAKULARNI FNC 23 IZ BEOGRADA GLEDAJTE NA VOYO PLATFORMI!

