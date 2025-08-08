Zelg Galešić: 'Neću Stoleta posipati cvijećem i konfetima. Dobro mu je Vitasović rekao...'

Polako, ali sigurno, bliži se novi spektakularni FNC event. Vodeća MMA organizacija jugoistočne Europe uzela je dugu ljetnu pauzu i još mjesec dana, malo manje, morat ćemo pričekati do sljedećeg eventa za koji već sad vlada veliki interes. FNC 24 održat će se 6. rujna u Areni Zagreb, a novost je da ove godine FNC neće posjetiti Pulu, nego će taj rujanski event održati u najvećoj hrvatskoj dvorani - Areni Zagreb.

Priredbu će predvoditi teškaški okršaj između Ivana Vitasovića i Darka Stošića, a čini se kako su pripreme u punom jeku i obojica se itekako ozbiljno spremaju za okršaj koji donosi titulu prvaka u teškoj kategoriji. I kako to već biva, što se bliži event, situacija između boraca se sve više zahuhtava i sve je napetije.

Darko Stošić je kazao kako će svi Trojanci plakati nakon što završi s Ivanom Vitasovićem u kavezu. Kao što nam je rekao osnivač i glavni trener iz Trojan gyma Zelg Galešić u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" - "Stošić zna imati tako neke nastupe. On je jedan jako dobar dečko i jako fin momak, ali ponekad se zaleti s nekim izjavama, tako se zna zaletiti da pobere antipatičnost, pogotovo mojih momaka kao što su Vitasović i Miran".

Čuli smo se sa Zelgom Galešićem uoči važnog meča njegovog borca Andija Vrtačića na KSW 109 eventu u Varšavi u subotu, a dio razgovora posvetili smo i meču Vitasovića i Stošića, odnosno prepirkama i napetosti koja je sastavni dio velikih borbi.

"Sad ću vam reći jednu stvar. Dakle, tu uopće nema zle krvi. Slobodna borba je natjecateljski sport, pa neću ja sigurno Stoleta posipati cvijećem i konfetima prije borbe. Ovdje se radi o borilačkom sportu, o dva borca koja će se boriti u kavezu, emocije su velike, ego je velik i svi mi želimo pobjedu naših", rekao je Zelg Galešić i dodao:

"Ništa meni ne može spomenuti da bi me ikako privatno uvrijedilo. To je sasvim normalna Stoletova izjava da će svi Trojanci plakati. Dobro mu je Vitasović rekao - plakat ćemo od sreće. Što je, tu je."

Vitasović je u procesu gdje je spreman. Ima jedno 7 do 8 vrhunskih teškaša s kojim sparira. Vitasovićevi sparing partneri dobro mu pokrivaju sve segmente borbe. Ramos je vrhunski hrvač, Dylan Rajić odličan boksač i kikboksač, dok je Frlic svestran MMA borac koji može dobro glumiti Stošića na sparinzima.

"Neki koji spariraju s Ivanom su redovno u klubu, neki će dolaziti samo na sparinge. Mislim da smo odradili domaću zadaću i sad je na redu samo specifika. Dečki Viitasoviću glume Stoleta i onda Ivan to pokušava neutralizirati i napraviti neke svoje stvari. Ovo je sad najlakši dio priprema, sparinzi su veselje zadnjih priprema jer nema skidanja kilograma niti išta. Bazične pripreme su najdosadnije, najduže i sad je to sve nekako kratko i eksplozivno i mislim da će bkiti super spreman. Imamo nešto malo više od tri tjedna do meča, ali za sad meni to izgleda da bi to trebao biti njegov najbolji pick forme dosad", završio je Zelg Galešić.

