Hrvatski Trojanac na neprijateljskom terenu ima jedan od najvećih mečeva u karijeri: 'Spreman sam'

Andi Vrtačić, poznati hrvatski MMA borac iz pulskog Trojana kojeg trenira slavni Zelg Galešić, nalazi se pred jednim od najvećih izazova svoje dosadašnje karijere. U sunaslovnoj borbi večeri na spektakularnom KSW 109 eventu koji će se održati u subotu u Varšavi, Vrtačić će ukrstiti rukavice s opasnim poljskim borcem i petim izazivačem srednje kategorije, Michałom Michalskim.

Priredba počinje u 19.00

Za hrvatskog borca, koji trenutno drži desetu poziciju na ljestvici, ovaj meč predstavlja puno više od obične borbe. Vrtačiću je to prilika da se prometne u glavnog kandidata za napad na pojas prvaka jedne od najjačih europskih MMA organizacija. Pobjeda na neprijateljskom terenu protiv favoriziranog domaćina bila bi kruna njegovog dosadašnjeg puta i potvrda da pripada samom vrhu.

Andi Vrtačić je u relativno kratkom vremenu postao ime koje se s poštovanjem izgovara u krugovima Konfrontacije Sztuk Walki (KSW), a meč na KSW 109 priredbi postavljen je kao ključna točka u Vrtačićevoj karijeri.

Pobjeda nad borcem koji je pet mjesta bolje rangiran od njega ne samo da bi ga katapultirala prema vrhu ljestvice, već bi ga, prema njegovim vlastitim riječima, pretvorila u neospornog izazivača za titulu prvaka koju trenutno drži Piotr Kuberski. Atmosfera u ATM Studiju u Varšavi bit će naelektrizirana, a pritisak će biti ogroman, no upravo su takve situacije one u kojima se stvaraju prvaci.

"Ovo je veliki meč za mene, ulog je stvarno ogroman, ali svjestan sam svega, spreman i idem se lansirati prema pojasu prvaka", kazat će Andi Vrtačić koji se, zajedno sa svojim trenerom Zelgom Galešićem, portalu Net.hr javio iz Poljske.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

"Spremni smo. Spremali smo se za tu borbu još prije 6 mjeseci, tako da smo samo ostali u nekom toku treninga s nekim malim varijantama, ali mislim da smo u potpunosti riješili sve zagonetke Michalskog", rekao je Zelg Galešić.

Andi Vrtačić trebao je nastupiti na KSW 108 eventu, ali Albert Odzimkowski je otpao zbog ozljede. Je li to Andiju i Zelgu bio problem u taktičkom smislu?

"Nije previše utjecalo na pripremu. Konstantno sam u formi i odmah nakon mog nastupa na FNC 23 eventu u Beogradu nastavili smo s treninzima. Što se tiče taktike za Michalskog, neke sitnice su se promijenile, ali ništa previše. Imali smo dosta vremena, punih sedam tjedana da se pripremamo za Michalskog. Spreman sam, u odličnoj sam formi, nemam nikakvih ozljeda i to je najbitnije. Očekujem pobjedu", govori Andi Vrtačić.

Pitali smo Andija Vrtačića koji je bolji suparnik - Albert Odzimkowski ili Michal Michalski?

"Michalski je bolji, ali i ja sam dobar. Znam da ga mogu dobiti i ako pobijedim meč bit ću među glavnim kandidatima za napasti pojas. Vjerujem da ću upravo ja biti sljedeći izazivač. Eventualno me od toga još jedan meč može dijeliti i po mojoj procijeni nakon što pobijedim Michalskog borit ću se za privremenu titulu u srednjoj diviziji protiv pobjednika meča Piotra Kuberskog i Radosława Paczuskog i nakon tog meč slijedit će Paweł Pawlak. Nakon što pobijedim Michalskog, idem ravno u sam vrh i u napad na samu titulu", objašnjava Andi Vrtačić.

Zelg Galešić otkrio nam je najjače odlike Michalskog i istaknuo na što će posebno Andi Vrtačić morati paziti u meču...

"Sigurno desni i lijevi kroše, jako je eksplozivan i dobro skraćuje distancu. Spušta težište, baca krošee, ide na rušenje. U rušenju ima dobru kontrolu pozicije. Zna izvući crucifix. Dosta jako udara u parteru. To su neke stvari koje smo primijetili, koje ga krase. Što se tiče stojke, zna neutralizirati suparnike low kickowima. To su te neke njegove stvari koje on iz borbe u borbu ponavlja i uvijek su, onako, efikasne i na njih smo se i pripremili. Imamo i mi svoje trikove, ali nećemo ih otkrivati, ostavit ćemo sve za subotu u kavez. Ovim putem želim pozvati sve ljubitelje slobodne borbe u Hrvatskoj i regiji da u subotu od 19.00 gledaju KSW 109 na platformi VOYO, uživaju u spektaklu i navijaju za našeg Andija Vrtačića. Ovo je zbilja velika borba za njega", zaključio je Zelg Galešić.

