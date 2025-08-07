Hrvatski Trojanac na neprijateljskom terenu ima jedan od najvećih mečeva u karijeri: 'Spreman sam'
Andi Vrtačić i Zelg Galešić javili su nam se iz Poljske i najavili spektakularni KSW 109 event i veliku Andijevu borbu koju ćete moći gledati na platformi VOYO
Andi Vrtačić, poznati hrvatski MMA borac iz pulskog Trojana kojeg trenira slavni Zelg Galešić, nalazi se pred jednim od najvećih izazova svoje dosadašnje karijere. U sunaslovnoj borbi večeri na spektakularnom KSW 109 eventu koji će se održati u subotu u Varšavi, Vrtačić će ukrstiti rukavice s opasnim poljskim borcem i petim izazivačem srednje kategorije, Michałom Michalskim.
Za hrvatskog borca, koji trenutno drži desetu poziciju na ljestvici, ovaj meč predstavlja puno više od obične borbe. Vrtačiću je to prilika da se prometne u glavnog kandidata za napad na pojas prvaka jedne od najjačih europskih MMA organizacija. Pobjeda na neprijateljskom terenu protiv favoriziranog domaćina bila bi kruna njegovog dosadašnjeg puta i potvrda da pripada samom vrhu.
Andi Vrtačić je u relativno kratkom vremenu postao ime koje se s poštovanjem izgovara u krugovima Konfrontacije Sztuk Walki (KSW), a meč na KSW 109 priredbi postavljen je kao ključna točka u Vrtačićevoj karijeri.
Pobjeda nad borcem koji je pet mjesta bolje rangiran od njega ne samo da bi ga katapultirala prema vrhu ljestvice, već bi ga, prema njegovim vlastitim riječima, pretvorila u neospornog izazivača za titulu prvaka koju trenutno drži Piotr Kuberski. Atmosfera u ATM Studiju u Varšavi bit će naelektrizirana, a pritisak će biti ogroman, no upravo su takve situacije one u kojima se stvaraju prvaci.
"Ovo je veliki meč za mene, ulog je stvarno ogroman, ali svjestan sam svega, spreman i idem se lansirati prema pojasu prvaka", kazat će Andi Vrtačić koji se, zajedno sa svojim trenerom Zelgom Galešićem, portalu Net.hr javio iz Poljske.
"Spremni smo. Spremali smo se za tu borbu još prije 6 mjeseci, tako da smo samo ostali u nekom toku treninga s nekim malim varijantama, ali mislim da smo u potpunosti riješili sve zagonetke Michalskog", rekao je Zelg Galešić.
Andi Vrtačić trebao je nastupiti na KSW 108 eventu, ali Albert Odzimkowski je otpao zbog ozljede. Je li to Andiju i Zelgu bio problem u taktičkom smislu?
"Nije previše utjecalo na pripremu. Konstantno sam u formi i odmah nakon mog nastupa na FNC 23 eventu u Beogradu nastavili smo s treninzima. Što se tiče taktike za Michalskog, neke sitnice su se promijenile, ali ništa previše. Imali smo dosta vremena, punih sedam tjedana da se pripremamo za Michalskog. Spreman sam, u odličnoj sam formi, nemam nikakvih ozljeda i to je najbitnije. Očekujem pobjedu", govori Andi Vrtačić.
Pitali smo Andija Vrtačića koji je bolji suparnik - Albert Odzimkowski ili Michal Michalski?
"Michalski je bolji, ali i ja sam dobar. Znam da ga mogu dobiti i ako pobijedim meč bit ću među glavnim kandidatima za napasti pojas. Vjerujem da ću upravo ja biti sljedeći izazivač. Eventualno me od toga još jedan meč može dijeliti i po mojoj procijeni nakon što pobijedim Michalskog borit ću se za privremenu titulu u srednjoj diviziji protiv pobjednika meča Piotra Kuberskog i Radosława Paczuskog i nakon tog meč slijedit će Paweł Pawlak. Nakon što pobijedim Michalskog, idem ravno u sam vrh i u napad na samu titulu", objašnjava Andi Vrtačić.
Zelg Galešić otkrio nam je najjače odlike Michalskog i istaknuo na što će posebno Andi Vrtačić morati paziti u meču...
"Sigurno desni i lijevi kroše, jako je eksplozivan i dobro skraćuje distancu. Spušta težište, baca krošee, ide na rušenje. U rušenju ima dobru kontrolu pozicije. Zna izvući crucifix. Dosta jako udara u parteru. To su neke stvari koje smo primijetili, koje ga krase. Što se tiče stojke, zna neutralizirati suparnike low kickowima. To su te neke njegove stvari koje on iz borbe u borbu ponavlja i uvijek su, onako, efikasne i na njih smo se i pripremili. Imamo i mi svoje trikove, ali nećemo ih otkrivati, ostavit ćemo sve za subotu u kavez. Ovim putem želim pozvati sve ljubitelje slobodne borbe u Hrvatskoj i regiji da u subotu od 19.00 gledaju KSW 109 na platformi VOYO, uživaju u spektaklu i navijaju za našeg Andija Vrtačića. Ovo je zbilja velika borba za njega", zaključio je Zelg Galešić.
