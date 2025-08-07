Andi Vrtačić vraća se u KSW oktogon: Evo gdje možete pratiti njega kao i borbu za naslov

Ove subote, 9. kolovoza, poljska borilačka scena bit će u centru pažnje. Najveća europska MMA organizacija, KSW, donosi svoj 109. događaj iz ATM Studija u Varšavi. U noći prepunoj akcije, fanove očekuje osam uzbudljivih mečeva, a vrhunac večeri bit će okršaj za privremenu titulu prvaka u srednjoj kategoriji, a sve možete gledati na platformi VOYO.

Okršaj za privremenu titulu srednje kategorije

Glavna borba večeri donosi sraz dvojice opasnih udarača. Aktualni privremeni prvak Piotr Kuberski (16-1) brani pojas protiv izazivača Radosława Paczuskog (8-2). Kuberski, poznat kao "Qbear", ima čak 14 pobjeda nokautom, dok je Paczuski šest od svojih osam pobjeda ostvario na isti način. Njihov sudar u kavezu obećava vatromet i borbu koja će teško dočekati sudačku odluku, a pobjednik će se učvrstiti na vrhu divizije.

Vrtačić protiv Michalskog i povratak bivše UFC borkinje

U sunaslovnoj borbi nastupit će i hrvatski borac Andi Vrtačić (7-2). Pulski "Dyablo" odmjerit će snage s iskusnim Poljakom Michałem Michalskim (12-5). Oba borca poznata su po atraktivnom stilu, što garantira akciju od prve sekunde. Vrtačić traži povratak pobjedama, dok Michalski želi nastaviti svoj uspon.

KSW 109 iz Varšave možete gledati u subotu od 19.00 na platformi VOYO

Jedini ženski meč na programu donosi sraz u slamka kategoriji između Poljakinje Eweline Woźniak (9-3) i Slovenke Monike Kučinič (6-2). Woźniak je neporažena u KSW-u, dok Kučinič donosi dragocjeno iskustvo iz UFC-a, što ovaj meč čini jednim od najiščekivanijih.

Cijeli popis borbi (Fight Card)

Za privremenu titulu u srednjoj kategoriji (-84 kg): Piotr Kuberski vs. Radosław Paczuski

Srednja kategorija (-84 kg): Michał Michalski vs. Andi Vrtačić

Pero kategorija (-66 kg): Eduard Kexel vs. Josef Štummer

Ženska slamka kategorija (-52 kg): Ewelina Woźniak vs. Monika Kučinič

Velter kategorija (-77 kg): Oskar Szczepaniak vs. Daniel Skibiński

Poluteška kategorija (-93 kg): Bartosz Szewczyk vs. Dawid Kasperski

Srednja kategorija (-84 kg): Alain Van De Merckt vs. Borys Dzikowski

Velter kategorija (-77 kg): Michał Gniady vs. Viktor Červinský

