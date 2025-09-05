Gledajte stream vaganja za spektakularni FNC 24! Nalazimo se na licu mjesta

UŽIVO

Vaganje uoči FNC 24 eventa u Areni Zagreb

Dan prije FNC 24 eventa u Areni Zagreb živamo u posljednjim trenucima napetosti. Očekuje nas spektakularno vaganje boraca koji će se boriti, neki od njih i za titule. Jedan od najiščekivanijih mečeva večeri je onaj za titulu teške kategorije između Ivana Vitasovića, trenutnog FNC prvaka i Darka Stošića Stoleta, borca koji je već jednom porazio Vitasovića. Dogodilo se to na FFC-u prije 10 godina. No, nije to jedini meč vrijedan pažnje. Fight card FNC 24 eventa je strašan...

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

FNC pratite na portalu Net.hr. Jedini smo portal u Hrvatskoj koji donosi apsolutno sve vezano za FNC, najjaču MMA promociju jugostočne Europe, ne samo kroz članke nego i kroz ekskluzivne podcaste i priloge iz RTL-a Danas.

Tko ima koliko kilograma, tko će izaći iz ovog meča kao pobjednik? Reporter Net.hr-a Vehmir Džakmić nalazi se na licu mjesta. Stoga, ostanite s nama jer ćemo vam od 17.30 iz minute u minutu donositi sve najnovije informacije i reakcije sa same pozornice, neposredno prije početka borbenog spektakla.

POGLEDAJTE VIDEO: Najspektakularniji dosada: Izašao je novi vatreni trailer za FNC-ov sudar titana u Zagrebu