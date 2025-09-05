Croata za Net.hr otkrio! Zašto je stavio šal Purgeri Vasi oko vrata?

SVI PRIČAJU O OVOM /

Prvak lake kategorije Francisco “Croata” Barrio trebao je braniti svoj pojas protiv Lom-Alija Eskieva, no nakon što je izazivač otkazao, organizatori FNC-a brzo su pronašli zamjenu koja je oduševila fanove. U kavez će ponovno ući njegov stari rival – crnogorski “Psihopata” Vaso Bakočević.

Njihov treći međusobni obračun neće biti za titulu, ali će se održati po posebnim pravilima “Extreme Boxinga”, odnosno boksa s malim MMA rukavicama, što jamči bespoštednu razmjenu udaraca i spektakl za publiku.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

Croata je u razgovoru za Net.hr objasnio i detalj s vaganja, kada je Vasi predao Dinamov šal. 'Htio sam pokazati da je ovo grad gdje je Dinamo glavni', rekao je kroz osmijeh. Bakočević je pak odmah uzvratio da on ne bi stavio taj šal jer nije njegov navijač.

Osim simbolike, Croata je otkrio i dio svoje taktike, kako se priprema za meč, ali i najavio gosta iznenađenja s kojim želi ući u iduću borbu. O kome je riječ pogledajte u videu.