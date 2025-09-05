Dokumentarac o okupaciji Rijeke ide u utrku za Oskara! Najgledaniji je domaći film u kinima ove godine

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika odabralo je dokumentarni film „Fiume o morte!“ redatelja Igora Bezinovića kao kandidata za prestižnu utrku za 98. dodjelu filmskih nagrada Oscar. Film je prijavljen u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma, a do sada nijedan hrvatski film u suvremenoj povijesti nije uspio stići do nominacije.

"Nominacija za Oskara, to je nešto što potencijalno kompletno mijenja smjer nečije karijere, i firme i pojedinaca", ističe producentica filma Vanja Jambrović.

Redatelj Igor Bezinović dodaje:

"Mogu reći da mi telefon ne prestaje zvoniti, stižu čestitke i pitanja što dalje sa filmom nakon ove kandidature za Oskara. Mogu samo reći da je ovo prvi put da Hrvatska nominira jedan dokumentarni film za Oskara".

„Fiume o morte!“ je najgledaniji domaći film u kino dvoranama ove godine, a tematizira okupaciju Rijeke nakon Prvog svjetskog rata. Fokusira se na događaje kada je talijanski pjesnik, plemić i političar Gabriele D’Annunzio na gotovo dvije godine zauzeo grad. Film je ujedno i najgledaniji hrvatski dokumentarni film od osamostaljenja, a posebno je oduševio Riječane.

Pohod na europsko i američko tržište

"Zasluženo, stvarno je dobar film i trebali bi ga svi pogledati!", kaže Riječanka Tessa.

Nikolina iz Rijeke dodaje:

"Baš mi je drago što se to dogodilo, nisam ga još pogledala, ali planiram – i baš se veselim",.

Ekipa filma sada kreće u pravi posao – pohod na europsko i američko tržište. Cilj je impresionirati članove Akademije, prikazati film u što više kino-dvorana te uložiti u reklamu.

Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, prisjetio se uspjeha u Nizozemskoj.

"Mene je oduševilo u Rotterdamu, kada je film dobio prvu, veliku nagradu, da je publika to prepoznala. Da su se smijali kada se trebalo smijati.“

Mogućnost Oscara za hrvatsku kinematografiju više ne djeluje tako daleko. Prošle je godine film „Čovjek koji nije mogao šutjeti“ Hrvatsku stavio na svjetsku filmsku kartu.

Ksenija Marinković iz Hrvatskog društva filmskih umjetnika podsjeća:

"Sa malo novca se može daleko odletjeti, prema tomu uvijek postoji ta nada da i siromašne kinematografije mogu ući među 15 filmova, tu shortlistu".

Nada ostaje da će „Fiume o morte!“ pronaći svoje mjesto na 98. dodjeli Oscara.