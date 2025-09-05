RTL Danas iza rešetaka jedne od najstrožih kaznionica u zemlji: Upoznajte Jokera, Gerryja i ostale njuške

Svaka omotnica, svaki paket i baš svaka torba – nakon rendgena, sve što ulazi u najčuvaniju kaznionicu u državi prolazi i dodatnu kontrolu.

Oni ne poznaju mito i korupciju jer njihovo glavno oružje je njuška. "Uvijek se pokušavaju unijeti nedozvoljene stvari – droga ili terapija koje nisu dozvoljene za unos zatvorenicima", otkrio nam je pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lepoglavi Zlatko Manjerović.

Osim pošte, potražni psi gotovo svakog dana njuškaju i zatvorske odjele. Od običnih ćelija do samice pregledava se sve. Zadatak je isti – pronaći i najmanji trag onog zabranjenog.

Koliko su psi učinkoviti odlučili smo provjeriti i sami. U prostoriji, koja je inače prostorija za posjete, na dva mjesta postavljena je supstitucijska terapija. Stigao je Joker, njemački ovčar treniran za pronalazak droge kojeg je kaznionica dobila od Ministarstva obrane. Tri godine je star i u naponu snage.

"Evo, pas je uspješno detektirao nedopuštenu tvar, tabletu – metadonsku – koju zatvorenici zloupotrebljavaju za svoju terapiju ili nešto drugo", otkrio je Ervin Šinko, vodič službenog psa u Kaznionici u Lepoglavi.

S obzirom na to da u Lepoglavi robijaju najopasniji kriminalci, sigurnost mora biti na najvišem nivou. A pseći njuh često je nezamjenjiv saveznik pravosudnim policajcima.

Osim Jokera, istu ulogu ima i 5-godišnji Gerry koji je tablete pronašao na vozilu.

"U prosjeku mu treba dvije do tri minute po vozilu", otkriva nam Tomislav Jakob, vodič službenog psa Kaznionice u Lepoglavi.

Svaki dan vježbaju oko 40 minuta.

Šarplaninci kao čuvari

Osim ova dva njemačka ovčara za detekciju droga koja su stigla od Ministarstva obrane, Kaznionica ima i šarplanince koji se koriste kao čuvari. Svake su večeri na osiguranju vanjskog perimetra, što je otprilike međuprostor dugačak jedan kilometar. Psi u tom prostoru čak imaju i nadstrešnicu u slučaju kiše.

"Dva vodiča službenih pasa, ali i dva psa za detekciju droga, plod su jedne dobre suradnje i sporazuma sklopljenog između Ministarstva obrane, vojne policije i Ministarstva pravosuđa i pravosudne policije. To je rezultat tog sporazuma – obučena dva vodiča i licencirana dva psa za detekciju droga", govori nam Ivica Marković, voditelj odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi.

Da je uloga pasa značajna, shvatilo je i ministarstvo koje sada ulaže 100 tisuća eura u bolji smještaj šarplaninaca. Ovi za detekciju dobili su i posebno vozilo kako bi vodiči i psi mogli ići na preglede i u druge zatvore.

"Mi smo jedini u Hrvatskoj koji posjedujemo uzgajivačnicu, baš licenciranu uzgajivačnicu šarplaninaca, te se trudimo da to održimo i već nekih 50 godina trudimo se da ta pasmina ostane i da ju unaprijedimo", kaže Zlatko Manjerović, pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lepoglavi.

Jer upravo tako, rame uz rame s policajcima, rade i psi. Svaki sa svojim zadatkom, ali istim ciljem – da zatvor ostane siguran!