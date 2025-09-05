Do 2029. cijela Hrvatska na pametnim brojilima: Računi će se mijenjati zauvijek, evo što to znači

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

INVESTICIJA TEŠKA 286 MILIJUNA EURA /

Stanari Koturaške ulice u Zagrebu danas su nakratko ostali bez struje, ali s dobrim razlogom. Umjesto starih, postavljaju se nova, pametna brojila koja će zauvijek promijeniti način na koji pratimo i plaćamo potrošnju struje.

"Zamjena traje 20-ak minuta, korisnici ostaju 5 minuta bez struje i relativno to sve jako brzo ide", kazao je elektromonter Franjo Kovačević.

Cijela Hrvatska prelazi na pametna – digitalna brojila za struju. Ona omogućuju jednostavnije očitavanje potrošnje, ali i uštedu.

Naime, zahvaljujući pametnim brojilima, paušalni bi računi uskoro trebali postati prošlost što donosi veću transparentnost, kontrolu i lakše planiranje kućnog budžeta.

Nema više akontacijskih rata ni procjene potrošnje

"Nema više akontacijskih rata ni procjene potrošnje, nego se radi o mjesečnim računima. Mjesečno se brojila kroz sustav daljinskog očitanja očitavaju i mjesečno se izdaju računi što onda dalje omogućava kupcima da bolje upravljaju potrošnjom, da znaju koliko su potrošili i kako korigirati svoju potrošnju", objasnila nam je Danijela Žaja,direktorica Sektora za mjerenje i podršku tržištu u HEP ODS-u

Novo brojilo, ako se tako programira, potrošačima će moći putem računala ili telefona, signalizirati da su pretjerali u potrošnji. Koristi bi imao i HEP. Pametnom mrežom lakše bi stali na kraj i neplatišama. Tek jednostavnim pritiskom na gumb, ostali bi u mraku. Prelazak na novi sustav naplate pozdravljaju i u Udruzi potrošača.

"Imamo jako puno problema kod potrošača zato što se kod svih ta očitanja ne rade redovito svakih 6 mjeseci, onda ljudi dobiju jako veliki račun, a zastara je godina dana i onda su računi na 1000 eura. Tih problema više ne bi trebalo biti, ako se svaki mjesec očitava, onda ćemo imati svaki mjesec potrošnju", kaže nam Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava potrošača.

Projekt gotov do 2029.

Investicija je ovo teška više od 286 milijuna eura. Trenutačno ih je diljem zemlje ugrađeno više od milijun, a plan je do 30. lipnja iduće godine ugraditi njih još gotovo toliko.

"Mi nastavljamo dalje istom dinamikom i tom dinamikom od nekih 40-ak tisuća brojila na mjesec do kraja 2029. se nadamo da ćemo završiti cijeli projekt.“ ističe Žaja.

Svaki potrošeni kilovat uskoro će moći pratiti u stvarnom vremenu, a trošak ugradnje pametnih digitalnih brojila za građane je potpuno besplatan.