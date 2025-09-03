Oko 200 eura veći računi za plin i struju? Uskoro istječu Vladine subvencije, imamo računicu

Jesen donosi i postupan izlazak Vlade iz subvencija za energente pa i veće račune za plin i struju. A na visoke se cijene građani već ionako žale.

"Nadam se da će prestati rasti cijene, ali to su samo sve tek puste nade. Nabrajati što je sve poskupjelo nema smisla sve", priznaje Zagrepčanka Iris.

Slaže se i Ivanka, koja ističe da se od mirovina u Hrvatskoj nikada nije moglo dobro živjeti. "Ali što se plaća tiče, mislim da se ipak tu napravio pomak", dodaje.

Veći računi

Vlada ide u relaksiranje mjera, odnosi se to i na subvencije za struju i plin za građane i male poduzetnike. Ako bi Vlada, primjerice, odlučila potpuno ukinuti te subvencije prosječno bi kućanstvo tada prema izračunima plaćalo oko 100 eura više za struju i oko 100 eura više za plin na godišnjoj razini.

"Cijene su dosta stabilne tako da očekujem da će prestati sa subvencijama. To bi po kućanstvo značilo oko 200 eura veće račune", predviđa energetski stručnjak Ivica Jakić.

Socijalno najugroženiji primali su energetski dodatak od 70 eura, očekuje se da pomoć najugroženijima ostane i ubuduće. Dosadašnjim subvencijama Vlade za struju i plin, uz građane, obuhvaćeni su i mali i srednji poduzetnici.

"Mislim da se mjere neće ukinuti, to bi značilo da smo svi prepušteni tržištu u ovim kriznim vremenima. A to bi definitivno značilo da bi cijene porasle i reflektiralo bi se u povećanju troškova i to bi osjetili i krajnji građani, dakle sigurno bi došlo do inflacije", upozorava Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika.

Na snazi je i mjera ograničenja cijena proizvoda kojom je obuhvaćeno njih 70. Najviše cijene za skupinu od 30 proizvoda vrijede za sve proizvode, neovisno o proizvođaču. Za dodatnih 40 proizvoda trgovci su dužni ograničiti cijenu jednog iz kategorije proizvoda. No i ta bi se mjera doznaje se neslužbeno trebala redefinirati.

Visoka inflacija

Predstavnik malih trgovaca u HUP-u smatra da ograničenje treba ukinuti.

"Kupci se tu ne snalaze dobro, a ove je proizvode teško više i nabaviti po tim cijenama", podsjeća Miro Budimir iz HUP-a.

Inflacija u Hrvatskoj je usporila, ali i dalje među najvišima u eurozoni. Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,1 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je Državni zavod za statistiku, dok su u odnosu na prethodni mjesec, cijene porasle za 0,1 posto.

"Stopa inflacije očito stagnira, ali ne znači da će ići pad jer su osnovni pokretači i dalje prisutni poveća domaća potražnja - ali i manjak proizvoda za kojima su naši potrošači u potrazi", zaključuje ekonomski analitičar Damir Novotny.

No podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj u osmom mjesecu iznosila 4,6 posto i bila među najvišima u eurozoni. Višu stopu inflacije od Hrvatske bilježi jedino Estonija.