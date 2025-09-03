Forenzički psihijatar o ubojici iz Tenje: 'Nije mu bilo dovoljno samo je ubiti, nego i dodatno osakatiti'

U Tenji su pronađeni ostaci žene u septičkoj jami obiteljske kuće. Za njom se tragalo mjesec dana. Suprug je na pretragu dvorišta došao u lisicama, a policija je potvrdila da su uhitili muškarca.

O motivima ovog strašnog zločina, ali i psihološkom stanju ubojice Ana Mlinarić razgovala je s forenzičkim psihijatrom Goranom Arbanasom.

"Naravno da je javnost uvijek šokirana s ovakvim djelima i svi se mi pitamo kad čujemo ovako nešto - kako netko tko je zdrav ili tko nema duševne bolesti bi mogao tako nešto napraviti?! Ali mi znamo da duševni bolesnici iznimno rijetko čine kaznena dijela. Svega negdje pet ili šest posto svih kaznenih dijela počine duševni bolesnici u stanju neubrojivosti, odnosno zbog svoje duševne bolesti", objasnio je Arbanas.

Najčešći razlozi za ovakva kaznena dijela, dodao je, su bliski emocionalni odnosi koji završe odbijanjem, odbacivanjem, neke svađe.

Psihijatar dodaje da je rano dati objašnjenje za komadanje tijela.

Može li biti riječ o afektu?

"To ćemo vidjeti kad se otkrije počinitelj i kad se bude s njim razgovaralo, ali to nam govori o velikom emocionalnom angažmanu. U tom trenutku nije bilo dovoljno samo ubiti, uništiti tu osobu nego njezino tijelo još treba tako osakatiti, odnosno na dodatni način još uništiti", dodao je.

Što se tiče djelovanja iz afekta, nije nužno da se može isključiti, ali to će pokazati istraga.

"Samo nam govori da je osoba bila afektivno angažirana i da je to napravila iz nekog drugog razloga", kaže. Sama činjenica da je osoba nestala prije mjesec dana, a počinitelj je morao živjeti s tom tajnom nešto objašnjava.

"To nam govori da se tu ne radi o nekoj težoj duševnoj bolesti, da je netko to uspio prikrivati, da je jako morao upotrijebiti moždane vijuge i donositi neke odluke da bi prikrio, da nitko mjesec dana ne primijeti da se nešto dogodilo", rekao je.

Arbanas dodaje da posljednjih godina ili zadnje desetljeće, ukupna stopa homicida pada.

"Otkad postoji RH imamo sve manje i manje ubojstava nego što je bilo prije 30 godina, ali ova na posebno okrutan način nisu pala", objasnio. je.

Vidi se time da je društvo jako tolerantno na nasilje.

"Ako vidimo neko nasilje na ulici, rijetko tko će se uplesti. Okrenut će glavu i razmišljati to nije moja briga ili kad čujemo da se u susjedstvu događa neko nasilje, rijetki će se uplesti, a većina će samo okrenuti glavu", zaključio je.