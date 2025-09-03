Hoće li branitelji pokušati spriječiti 'Fališ'? Gradonačelnik otkrio je li razmišljao o otkazivanju

POLICIJA ČUVA FESTIVAL /

Večeras počinje festival FALIŠ koji je nakon Benkovačkog izazvao negodovanje dijela branitelja. Branitelji koji su prošlog tjedna održali konferenciju za medije danas kažu da neće davati izjave do daljnjeg, a ako budu nešto poduzimali obavijesti će javnost. Organizator poručuje - festival će se održati, a i policija je izvijestila da će voditi računa o javnom redu i miru. Reporterka RTL-a Danas javila se iz Šibenika i otkrila hoće li festival početi prema planu i tko sve dolazi na otvorenje. "Policija je izvijestila da nije prijavljen nikakav prosvjed, odnosno kontra skup. Neslužbeno doznajemo da su se proteklih dana održavali dugi sastanci i s braniteljima i organizatorima, i od strane policije i Grada Šibenika kako bi sve prošlo po najboljem redu ", otkrila je RTL-ova reporterka. Više pogledajte u videu