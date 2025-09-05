Aleksandar 'Joker' Ilić otkrio nam je što u subotu čeka njegovog suparnika u kavezu!

FNC 24 /

Aleksandar “Joker” Ilić objasnio je zašto je danas bio neuobičajeno smiren na vaganju uoči borbe sa Žgelom. Kaže kako nema potrebe trošiti energiju izvan kaveza jer će sve što fanovi žele vidjeti – pokazati u oktagonu.

'I ovaj sport i jest strast, ljubav i posao. Na vagi se ne troši energija, sve što imam pokazat ću u meču. Nemam nikakvih problema, potpuno sam spreman', rekao je Ilić.

'Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO'

Dotaknuo se i priprema preko ljeta, ali i toga koliko je sazrio kao borac i trener nakon snimanja Fight of Nationsa. Naglasio je da nije imao ozljeda ni smetnji, da je od početka do kraja bio fokusiran i da će to publika jasno osjetiti sutra navečer.

Žgelu mnogi smatraju beskompromisnim udaračem, no Ilić poručuje kako za njegov “kaos” ima spremnu taktiku. “Gledatelje čeka fantastična borba s moje strane”, zaključio je Joker.