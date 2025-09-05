Joker i Gerry – četveronožni detektivi brži od CSI-ja i rade u Lepoglavi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRVE NJUŠKE KAZNIONICE /

Svaka omotnica, svaki paket i baš svaka torba – nakon rendgena, sve što ulazi u najčuvaniju kaznionicu u državi prolazi i dodatnu kontrolu.

Oni ne poznaju mito i korupciju jer njihovo glavno oružje je njuška. "Uvijek se pokušavaju unijeti nedozvoljene stvari – droga ili terapija koje nisu dozvoljene za unos zatvorenicima", otkrio nam je pomoćnik upravitelja Kaznionice u Lepoglavi Zlatko Manjerović.

Osim pošte, potražni psi gotovo svakog dana njuškaju i zatvorske odjele. Od običnih ćelija do samice pregledava se sve. Zadatak je isti – pronaći i najmanji trag onog zabranjenog.Više pogledajte u prilogu Ivane Ivande Rožić