Eksplozije iza leđa reportera Borisa Miševića! Buktinja gutala auto, pogledajte što se dogodilo!

Za nekoliko dana Karlovac će biti domaćin globalnog vatrogasnog spektakla, u grad na četiri rijeke stiže čak 90 spasilačkih timova iz 35 zemalja svijeta.

Oni će se boriti za titulu svjetskog prvaka u brzini spašavanja iz olupina u realno postavljenim scenarijima prometnih nesreća.

Karlovački vatrogasci su ponosni što će njihov grad i Hrvatska biti domaćin natjecanja kojemu je cilj podizanje učinkovitosti spašavanja ljudskih života. Hrvatsku ove godine u disciplini izvlačenja predstavlja DVD Jastrebarsko, u disciplini trauma Nastavni zavod hitne medicine Grada Zagreba i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Pripremu natjecanja u Karlovcu uživo je popratio reporter RTL-a Danas Boris Mišević koji je u razgovoru s Tinom Butalom, voditeljem vatrogasne grupe JVP Karlovac, doznao što napraviti ako se automobil zapali, treba li ga gasiti i može li eksplodirati. Tijekom prijenosa uživo, vatrogasci su gasili automobil kojeg je doslovno gutao plamen, u jednom trenu čule su se i eksplozije. Pogledajte kako je to izgledalo u videu!