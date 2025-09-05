Šok, suze i napetosti u timu: Što donosi novi tjedan u napetom showu?

U JAVLJANJU UŽIVO /
Eksplozije iza leđa reportera Borisa Miševića! Buktinja gutala auto, pogledajte što se dogodilo!
Ohrabrujuće priče, izazovi i preokreti – sve to čeka natjecatelje u novoj sezoni "Života na vagi". Dok neki dobivaju podršku i motivaciju, drugi se suočavaju s teškim trenucima i preprekama na svom putu.
"Nisam mogao udahnuti bez bolova", poručio je Dubravko u novoj epizodi što je izazvalo veliku napetost i reakcije u timu.
