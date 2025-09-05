ŽIVOT NA VAGI /

Šok, suze i napetosti u timu: Što donosi novi tjedan u napetom showu?

Ohrabrujuće priče, izazovi i preokreti – sve to čeka natjecatelje u novoj sezoni "Života na vagi". Dok neki dobivaju podršku i motivaciju, drugi se suočavaju s teškim trenucima i preprekama na svom putu. 

"Nisam mogao udahnuti bez bolova", poručio je Dubravko u novoj epizodi što je izazvalo veliku napetost i reakcije u timu.

Novu epizodu "Života na vagi" ne propustite od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.

5.9.2025.
22:30
Hot.hr
život Na VagiShowRtl
