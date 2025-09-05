Vaso se prepucavao s Croatom pa pričao o Conoru: 'Zato više ne smije šmrkati'

KAKAV JE OVO ŠOU /

U četvrtak, dan prije spektakularnog FNC 24 eventa u zagrebačkoj Areni, održano je ceremonijalno vaganje, na kojemu su Vaso Bakočević i Francisco Barrio 'Croata' uoči svog meča napravili show. Uz međusobno prepucavanje, Vaso je Govorio i o Conoru McGreggoru, koji je dospio u centar pažnje u regiji nakon što ga je pogodila oluja prije velikog BKFC-ovog eventa u Budvi.

Vaso je govorio o tome i prokomentirao da kontroverzni Conor sada više "ne smje šmrkati" jer ga USADA kontrolira.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO