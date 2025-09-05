OVO MORATE VIDJETI /

Tajlandski festival u Zagrebu: Spoj kulture, tradicije i sporta! Čeka vas veliko iznenađenje

Tajlandski festival u Zagrebu: Spoj kulture, tradicije i sporta! Čeka vas veliko iznenađenje
Foto: Muay Thai Academy

Osim sportskog dijela, Festival će ponuditi i autentičnu tajlandsku gastronomiju, tradicionalne masaže te razna iznenađenja

5.9.2025.
14:59
Sportski.net
Muay Thai Academy
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagreb će ovoga rujna biti domaćin drugog po redu Tajlandskog festivala, u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Tajland u Budimpešti i Hrvatskog počasnog konzulata, na čelu sa Stjepanom Ćurićem. Događaj se održava u suradnji sa Zagrebačkim savezom tajlandskog boksa, kojeg predstavlja predsjednik Sandrino Starčević.

Festival je posvećen očuvanju i predstavljanju bogate tradicije i kulture Tajlanda, s posebnim naglaskom na tajlandski boksMuay Thai, koji se smatra jednim od najvećih kulturnih blaga ove zemlje.

Posjetitelje očekuju atraktivne demonstracije u izvođenju domaćih klubova Muay Thai Academy i Nikola Šubić Zrinski, a pravo iznenađenje bit će nastup osječkog kluba Bad Shadow, predvođenog Ivanom Horvatom, aktualnim europskim prvakom prema WMC pravilima.

Osim sportskog dijela, Festival će ponuditi i autentičnu tajlandsku gastronomiju, tradicionalne masaže te razna iznenađenja koja će dodatno približiti duh ove egzotične zemlje.

Organizatori poručuju kako im je cilj na najbolji mogući način promovirati Muay Thai, sport koji je za mnoge od njih životni poziv, ali i šire predstaviti vrijednosti i ljepote tajlandske kulture.

POGLEDAJTE VIDEO: Borilačka legenda kod Silvija Maksana: 'Skrivao sam od roditelja 5 godina da se borim. Kad su saznali, tata samnom nije pričao 4 mjeseca'

Muay ThaiTajlandski BoksSandrino StarčevićMuay Thai
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO MORATE VIDJETI /
Tajlandski festival u Zagrebu: Spoj kulture, tradicije i sporta! Čeka vas veliko iznenađenje