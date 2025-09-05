Tajlandski festival u Zagrebu: Spoj kulture, tradicije i sporta! Čeka vas veliko iznenađenje

Zagreb će ovoga rujna biti domaćin drugog po redu Tajlandskog festivala, u organizaciji Veleposlanstva Kraljevine Tajland u Budimpešti i Hrvatskog počasnog konzulata, na čelu sa Stjepanom Ćurićem. Događaj se održava u suradnji sa Zagrebačkim savezom tajlandskog boksa, kojeg predstavlja predsjednik Sandrino Starčević.

Festival je posvećen očuvanju i predstavljanju bogate tradicije i kulture Tajlanda, s posebnim naglaskom na tajlandski boks – Muay Thai, koji se smatra jednim od najvećih kulturnih blaga ove zemlje.

Posjetitelje očekuju atraktivne demonstracije u izvođenju domaćih klubova Muay Thai Academy i Nikola Šubić Zrinski, a pravo iznenađenje bit će nastup osječkog kluba Bad Shadow, predvođenog Ivanom Horvatom, aktualnim europskim prvakom prema WMC pravilima.

Osim sportskog dijela, Festival će ponuditi i autentičnu tajlandsku gastronomiju, tradicionalne masaže te razna iznenađenja koja će dodatno približiti duh ove egzotične zemlje.

Organizatori poručuju kako im je cilj na najbolji mogući način promovirati Muay Thai, sport koji je za mnoge od njih životni poziv, ali i šire predstaviti vrijednosti i ljepote tajlandske kulture.

