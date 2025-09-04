Skandal u boksu: Francuske boksačice izbačene zbog ‘testa ženstvenosti’

Francuskim boksačicama zabranjeno je natjecanje na prvom Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu nakon što nisu ispunile rok za genetski test spola za koji je Francuski boksački savez (FFBoxe) rekao da nije u skladu s francuskim zakonom.

World Boxing je objavio popis natjecateljica za uvodne runde u četvrtak, ali bez francuskih natjecateljica.

Francuski boksački savez je objavio da je 21. srpnja obaviješten da sve sportašice moraju dostaviti rezultate "testa ženstvenosti" tijekom registracije za natjecanje, koje je započelo u četvrtak.

Francuski zakon zabranjuje savezu provođenje testova u zemlji ili inozemstvu bez liječničkog recepta, navodi FFBoxe, što ga je potaknulo da se na preporuku World Boxinga obrati laboratoriju u Leedsu. Unatoč uvjeravanjima da će rezultati biti dostavljeni u roku od 24 sata, to se nije dogodilo.

"Posljedično, došlo je do isključenja naših sportašica, kao i drugih boksačica iz stranih delegacija koje su se također našle zarobljene", objavio je FFBoxe u četvrtak.

"Ovo je velika nepravda. Naši sportaši kažnjeni su zbog birokratskog propusta i politike koja je priopćena prekasno", dodaje FFBoxe.

World Boxing, koji će nadzirati boks na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028., uveo je u svibnju obvezno genetsko testiranje za sportašice starije od 18 godina kako bi se potvrdila podobnost za natjecanje. Njegov predsjednik, Boris van der Vorst, ponovio je u srijedu da je uveo testove kako bi se osigurala sigurnost i pravednost.

Glasnogovornik FFBoxea rekao je u četvrtak da Savez još uvijek nije primio rezultate testa iz laboratorija, kojeg nije imenovao, te da razmatra mogućnost žalbe.

Francuska boksačica Maelys Richol na Instagramu je rekla da je cijela godina rada uzalud potrošena zbog lošeg upravljanja. "Iznimno je teško to podnijeti. Frustrirani smo, ljuti i duboko razočarani."

Alžirska boksačica Imane Khelif, koja je prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila zlato u ženskoj velter kategoriji, žalila se Sportskom arbitražnom sudu (CAS) na odluku Svjetskog boksačkog saveza (World Boxing Federation) da joj zabrani sudjelovanje na budućim događajima osim ako se ne podvrgne genetskom testiranju spola. CAS je odbacio njezin zahtjev za obustavu presude dok se njezin slučaj ne sasluša.

Khelif je prethodno sa Svjetskog prvenstva 2023. diskvalificirao Međunarodni boksački savez (IBA) zbog testova spolnih kromosoma. Međutim, natjecala se na OI u Parizu nakon što je Međunarodni olimpijski odbor oduzeo IBA-i njegov upravljački status i samostalno organizirao boksačke događaje.

Van der Vorst se kasnije ispričao što je javno imenovao Khelif u objavi o obveznom testiranju, priznajući da je njezina privatnost trebala biti poštovana.

Alžirska boksačica neće nasupiti na ovom SP-u jer je podnijela žalbu Arbitražnom sportskom sudu (CAS) u kojoj se protivi testiranju i traži od CAS-a da je proglasi podobnom za sudjelovanje na prvenstvu. CAS je 1. rujna odbacio zahtjev za obustavu izvršenja odluke World Boxinga dok se slučaj ne raspravi, no još nije donio odluku o saslušanju.

