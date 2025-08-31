Ivan Vitasović otkrio kako napreduju pripreme i kako on vidi nadolazeći meč: 'Nekome će trebati deka'

Jučer smo slušali poruke Darka Stošića uoči najveće borbe u povijesti FNC-a, a danas red dolazi na aktualnog prvaka Ivana Vitasovića. U razgovoru s Markom Vargekom otkrio je kako gleda na najopasnijeg borca kategorije, je li spreman za veliki rat i tko će u zagrebačkoj Areni 'tražiti deku'.

Fažanski “killer” vraća se u FNC nakon dvije godine i ulazi u kavez protiv srpskog “Čekića”. Vitasović naglašava kako očekuje brzu i žestoku borbu: 'Da mislim da će nekome trebati deka, da se malo ugrijemo… nadam se da to neću biti ja. Gle, obojica smo borci koji idu na završetak. Ne znam što se treba dogoditi da to ode na pet rundi.'

Stošić je ranije izjavio kako mu Vitasović nije posebno interesantan kao borac, već da ga zanima isključivo FNC-ov pojas. Osjeća li aktualni prvak podcjenjivanje s druge strane?

'Mislim da me uopće nije podcijenio. Na kraju ćemo se boriti zajedno. Nije bitno jesam li mu ja važan ili ne, bitno je da ćemo se boriti – i to je početak i kraj priče.'

Da se Stošiću može nauditi pokazao je Vitasovićev prijatelj i timski kolega Miran Fabjan, poznat kao Slo Rocky. Dok je Fabjan uoči meča sa srpskim borcem ponudio svoj karakteristični kaos i trash talk, Vitasović je odabrao mirniji, gotovo profesorski pristup.

Darko Stošić je na konferenciji i sam rekao 'Možemo da pričamo, ali na kraju ćemo ući u kavez i pobiti se.'

Njih dvojica već su se susreli prije gotovo deset godina, kada je Stošić slavio prekidom u prvoj rundi. Psihološka prednost možda je na Darkovoj strani, ali svi znaju da se u međuvremenu mnogo toga promijenilo.

