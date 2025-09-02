Spektakl u Dragama: Rekordna posjećenost i boks na razini svjetskih priredbi

U idiličnom ambijentu uvale Dugovača u Dragama (općina Pakoštane) pred prepunim tribinama održan je 3. međunarodni boksački turnir “Hrvatski vitezovi”, posvećen svim hrvatskim herojima i braniteljima. Bio je to najposjećeniji turnir u povijesti ovog događaja, a publika je uživala u čak 16 uzbudljivih mečeva boksača iz šest zemalja: Hrvatske, BiH, Češke, Slovačke, Slovenije i Ukrajine.

Ove godine turnir je postavio nove organizacijske i produkcijske standarde te se nametnuo kao jedan od najatraktivnijih boksačkih događaja u Hrvatskoj.

Svečano otvaranje i bogat program

Spektakl su otvorili načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov, predsjednik HBS-a Bono Bošnjak te organizatori Nikola Marketin i Vedran Bajlo iz Boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar. Bošnjak je tom prilikom čestitao domaćinima i uručio zahvalnice Hrvatskog boksačkog saveza, dok su u programu sudjelovali Vranski vitezovi, Kliški uskoci, Zadarske mažoretkinje i plesna skupina GrowFam.

Izbornik mlađih seniora Tomo Kadić zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i istaknuo važnost kontrolnih mečeva za reprezentaciju, koja je nakon jednotjednih priprema u Zagrebu u Dragama odradila završni ispit.

Poseban šlag na tortu bio je atraktivni No-Gi jiu-jitsu showcase u izvedbi višestrukih prvaka Šime Zrilića i Ivana Matešića.

„Ovaj turnir posvećen je hrvatskim braniteljima, što mu daje poseban značaj. Kao netko tko je odrastao u Dragama, iznimno sam ponosan što smo uspjeli okupiti boksače iz cijele Europe i pred prepunim tribinama pokazati snagu sporta i zajedništva. Ovo je bio najposjećeniji turnir do sada, a posebno me veseli što smo ga podigli na najvišu organizacijsku i produkcijsku razinu“, izjavio je Nikola Marketin (BK Ares Diabolik Zadar).

„Treći turnir ‘Hrvatski vitezovi’ nadmašio je sva očekivanja – od sportske kvalitete do atmosfere uz more. Publika je stvorila ambijent za pamćenje. Ovo nije samo sportski događaj, već snažna poruka zajedništva i znak poštovanja prema braniteljima. Pokazali smo da hrvatski boks može imati priredbe svjetskog formata“, dodao je Vedran Bajlo (BK Ares Diabolik Zadar).

Treći međunarodni turnir Hrvatski vitezovi potvrdio je status boksačkog spektakla ljeta, s rekordnom posjećenošću, vrhunskim mečevima i emotivnim odavanjem počasti braniteljima. Publika je uživala u nezaboravnoj ljetnoj večeri, s ringom na otvorenom, uz zvuk mora i jedrilice u pozadini.

Ovaj događaj ostat će zapamćen kao trenutak kada je hrvatski boks dosegnuo novu razinu, zahvaljujući entuzijazmu i viziji BK Ares Diabolik Zadar.

Rezultati i nagrade

Kadeti:

Teo Gelić (CRO) – Tobias Viceník (CZE), 50 kg → pobjeda Viceník (CZE) 3:0

Ivano Tur (CRO) – Faruk Jusufagić (BIH), 52 kg → neriješeno 0:0

Andrija Jurišić (CRO) – Kenan Ćirić (BIH), 66 kg → pobjeda Jurišić (CRO) 2:1

Filip Trubačić (SVK) – Tomica Kuhar (CRO), 70 kg → pobjeda Trubačić (SVK) 3:0

Mlađi seniori:

Hassan Selimović (BIH) – Vito Čović (CRO), 90 kg → pobjeda Selimović (BIH) 3:0

Šime Čerina (CRO) – Lukáš Klč (SVK), 95 kg → pobjeda Čerina (CRO) ABD R1

Juraj Tutundžić (CRO) – Lovro Petković (CRO), 80 kg → pobjeda Tutundžić (CRO) 3:0

Najbolji pojedinci:

Najbolji boksač: Pavel Dunda (Češka)

Najbolji tehničar: Niko Goreta (CRO)

Najborbeniji par: Taras Kazakov – Franko Pedišić

Najbolji mladi boksač: Domagoj Kurtov (BK Ares Diabolik Zadar)

