Tajlandski majstori znanja u Zagrebu: Novi workshop sutra u klubu Nikola Šubić Zrinski

Nakon spektakularnog otvaranja u Muay Thai Academy, jučerašnji trening u dvorani Kluba tajlandskog boksa Nikola Šubić Zrinski donio je novu dimenziju cijelom događanju. U prepunoj dvorani okupili su se sportaši, treneri i zaljubljenici u borilačke sportove, a atmosfera je bila ispunjena energijom, ritmom padova i zvukovima udaraca koji su odzvanjali uz uzvike instruktora.

Trening je bio fokusiran na tehničko-taktičke kombinacije, pravilno disanje i kontrolu tempa borbe. Poseban naglasak stavljen je na clinch – element koji je zaštitni znak tajlandskog boksa – gdje su domaći sportaši mogli iz prve ruke osjetiti razliku između uobičajenih treninga i rada s vrhunskim majstorima. Publika je mogla svjedočiti koliko se detaljno obraća pažnja na sitnice, poput položaja ramena, kuta udarca i balansa tijela.

Atmosferu je dodatno podiglo uključivanje najmlađih članova kluba, koji su, oduševljeni, pokušavali oponašati pokrete svojih tajlandskih idola.

Trenere čeka sjajna radionica

Danas se program seli ponovno u Muay Thai Academy, gdje će se održati dugoočekivani Workshop za trenere. Radionica je osmišljena kao cjelodnevni edukativni događaj u kojem će treneri iz cijele Hrvatske imati priliku učiti od najboljih.

Teme radionice uključuju: analizu tehničkih i taktičkih segmenata vrhunskih borbi, organizaciju trening ciklusa i periodizaciju priprema, sistematizaciju metodologije rada s mladim sportašima te detaljno predstavljanje pravila i regulacija IFMA-e, svjetske organizacije koja postavlja najviše standarde u ovom sportu.

Cilj workshopa je omogućiti domaćim trenerima da unaprijede svoj rad i prenesu nova znanja sportašima u svojim klubovima, čime će se dodatno podići razina tajlandskog boksa u Hrvatskoj.

"Tehnika je na vrlo visokoj razini, a posebno me iznenadila strast publike"

Posebno oduševljenje događajem nije skrivao Thanupech, prekaljeni tajlandski borac s više od stotinu profesionalnih mečeva iza sebe. Njegovo iskustvo i karijera u ringu svrstavaju ga među najcjenjenije sportaše na međunarodnoj sceni. "Moram priznati da sam impresioniran onim što sam vidio u Zagrebu. Vaši borci imaju veliku želju i disciplinu, a to je najvažnije. Tehnika je na vrlo visokoj razini, a posebno me iznenadila strast publike i mladih sportaša. To me podsjetilo na prve dane kada sam i sam počinjao trenirati na Tajlandu" – izjavio je Thanupech.

Dodao je da u Hrvatskoj vidi veliki potencijal: "Ako nastavite ovim putem, uvjeren sam da ćete u budućnosti imati borce koji će konkurirati i na svjetskoj razini. Za mene je ovo veliko iskustvo i veselim se što mogu podijeliti svoje znanje s vama" – poručio je ovaj cijenjeni borac.

Cijeli događaj time je dobio dodatnu težinu – ne samo kao sportski spektakl, već i kao most između kultura, iskustava i generacija. Hrvatski sportaši tako dobivaju rijetku priliku učiti izravno od onih koji su oblikovali povijest Muay Thaija, dok se prijateljstvo između Hrvatske i Tajlanda učvršćuje kroz zajedničku strast prema sportu.

