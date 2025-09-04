Debi Ante Delije u UFC-u sve je bliže, pojavila se snimka koja je podigla napetost: 'Ovo je ostvarenje snova'

Ante Delija, ponajbolji hrvatski MMA borac, ove će subote, 6. rujna, u Parizu debitirati u UFC-u.

Delija će debitirati na UFC-ovoj priredbi u Parizu i protivnik će mu biti iskusni Poljak Marcin Tybura koji se u UFC-u bori još od 2016. te je u toj organizaciji ostvario 14 pobjeda i sedam poraza. Trenutno je sedmi najbolje rangirani teškaš u toj organizaciji.

Njih su se dvojica već borili i to 2015. na priredbi M-1 Challenge 61 u ruskom Nazranu, a tada je Tybura slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi jer je naš borac slomio nogu kada je Tybura blokirao jedan njegov udarac.

Deliji je nakon toga uslijedio dug i težak oporavak koji je uspješno odradio i popeo se do vrha PFL-ove teške kategorije čiji je prvak postao 2022. Početkom ove godine napustio je tu promociju te odradio jedan meč u FNC-u kada je za 42 sekunde u Ljubljani nokautirao Yorgana De Castra.

Filipović čestitao na ovom uspjehu: "Naravno da je potpisivanje za UFC ostvarenje mojih snova, ali isto tako, da nisam došao u UFC ne bi bio zadovoljan 100% sa svojom karijerom. Da vam budem iskren, ovo je i očekivano", rekao je u intervjuu za Net.hr Ante Delija, kojemu je i veliki Mirkočestitao na ovom uspjehu:

"Čestitao mi je na potpisu za UFC. Trenirao sam i s Mirkom, upijao znanje. Uvijek idem tamo gdje mislim da ću napredovati. Za mene nije bilo opcije da ne uspijem. Gdje god budem trebao ići, ja ću ići. To je jedini način da uspijem. Počeo sam u Dubrovniku, kad sam u Dubrovniku došao do određenog levela otišao sam u Zagreb, a iz Zagreb sam došao u Manchester. Ovdje mislim da će i završiti moja priča, ali tko zna. Išao bi bilo gdje da treba ići"

Ovoga tjedna na društvenim mrežama se pojavila i prva snimka Delije u opremi UFC-a.

Napetost je na vrhuncu i u subotu će zasigurno sve oči ljubitelja slobodne borbe biti uperene u Pariz i debi našeg sjajnog Ante Delije.

