Sandrino Starčević: 'Ovo je veliki iskorak u profesionalizaciji tajlandskog boksa'

Nakon što je dolazak tajlandske muay thai reprezentacije označio spektakularan početak sportske sezone, proteklih su dana u Zagrebu održana i dva stručna workshopa – prvi u Muay Thai Academy, a drugi u Klubu tajlandskog boksa Nikola Šubić Zrinski.

Radionice su okupile trenere iz gotovo svih zagrebačkih klubova, a obrađivane su ključne teme: priprema sportaša, organizacija i sistematizacija rada te cjelokupni koncept treninga na najvišoj razini. Atmosfera je bila radna, ali i vrlo inspirativna, jer su domaći treneri imali priliku izravno razmjenjivati iskustva s legendarnim Khru Paom i njegovim timom.

Sandrino Starčević, posebno je istaknuo važnost ovakvih događaja: Predsjednik Zagrebačkog saveza tajlandskog boksa,, posebno je istaknuo važnost ovakvih događaja:

"Ovakvi workshopi za mene predstavljaju veliki iskorak u profesionalizaciji našeg sporta. Naši treneri dobivaju priliku učiti izravno od najboljih na svijetu i prenositi to znanje svojim sportašima. To nije samo ulaganje u tehniku i metodologiju, već i u budućnost tajlandskog boksa u Hrvatskoj", izjavio je Starčević.

Zaključno, tjedan iza nas donio je mnogo više od sportskih treninga. Stvorena su nova prijateljstva, učvršćene međunarodne veze i otvoreni novi putevi razvoja.

Hrvatska i Tajland još su jednom kroz sport pokazali koliko snažno zajedništvo može unaprijediti kulturu, znanje i međusobno poštovanje.

