Skoro 20 posto Hrvata nije sretno na svom poslu: 'Nije u šoldima sve, ali...'

KAKO JE VAMA? /

Jeste li nesretni na poslu? Ako radite kao konobar ili građevinski radnik vjerojatnije je da ste rekli da, nego ako radite u PR-u ili marketingu. Sretniji su radnici koji rade u državnim firmama, nego privatnim.

Sretniji su oni koji rade u Istri nego u Dalmaciji. I jasno, oni s najvećim plaćama. Portal Moj Posao je proveo anketu, a mi vam donosimo priču.

Teško je naći sugovornika koji će pred kamerom priznati da je nesretan na poslu. Ali 16% od 3 tisuće ispitanika u istraživanju portala MojPosao izjavilo je da je - nesretno na radnom mjestu. Više pogledajte u prilogu.