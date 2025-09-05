KAKO JE VAMA? /

Skoro 20 posto Hrvata nije sretno na svom poslu: 'Nije u šoldima sve, ali...'

Jeste li nesretni na poslu? Ako radite kao konobar ili građevinski radnik vjerojatnije je da ste rekli da, nego ako radite u PR-u ili marketingu. Sretniji su radnici koji rade u državnim firmama, nego privatnim.

Sretniji su oni koji rade u Istri nego u Dalmaciji. I jasno, oni s najvećim plaćama. Portal Moj Posao je proveo anketu, a mi vam donosimo priču. 

Teško je naći sugovornika koji će pred kamerom priznati da je nesretan na poslu. Ali 16% od 3 tisuće ispitanika u istraživanju portala MojPosao izjavilo je da je - nesretno na radnom mjestu. Više pogledajte u prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.9.2025.
11:10
Rikardo Stojkovski
PosaoRadniciMojposaoAnketa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx