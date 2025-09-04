Direkt razbio mit: Jesu li ježinci stvarno znak čistog mora ili ste cijeli život živjeli u zabludi

ISTINA S MORSKOG DNA /

Jedni od njega imaju traume, drugi ga obožavaju u rižotu, ali svi bi trebali znati da je ježinaca sve manje i manje i da njihov nekontolirani izlov šteti našem moru. Nisu to znali ni Beckhamovi kad su ih prije koju godinu izronili i naslagali po svome brodu.

Morski biolozi sada upozoravaju da ježinaca na nekim mjestima više uopće nema i da se njihov izlov ne kontrolira dovoljno. Jer, onaj tko ima posebnu dozvolu, može ih izvaditi i 10 tisuća na dan. A jesu li stvarno znak čistog mora? Više pogledajte u prilogu...