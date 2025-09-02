Puljak kod Mojmire o fizici i politici: 'Kad god žele nešto zamračiti uhvate se vjere i domovine'

Ako vam netko kaže da niste privlačni, nemojte s njim imati posla, jer ne zna osnove zakone fizike. Nije to šaljivi savjet iz ženskog časopisa, nego dio predavanja jednog fizičara kojeg jako dobro poznajete.

Kako je nastao svemir? Jesmo li u svemiru sami? Koje sile upravljaju svijetom i je li moguće putovanje kroz vrijeme? Koliko atoma ima u tijelu i zašto je nemoguće biti bez energije. Svašta ćete saznati na instagramu Ivice Puljka, bivšeg splitskog gradonačelnika koji se nakon politike vratio fizici, znanosti, CERN-u, predavanjima.

Osim o titranju atoma i porijeklu svemira, bivši gradonačelnik objavljuje i statuse o tome kako je podzemlje preuzelo Split i kako je Hrvatska zapela u prošlosti. Na razgovor o fizici i politici kod Mojmire u Direkt došao je bivši splitski gradonačelnik.

Putovanje kroz vrijeme

"Vidjela sam da kažete da je nemoguće putovanje kroz vrijeme u prošlost, ali možda je moguće u budućnost. O čemu je tu riječ?", upitala je Mojmira.

"U budućnost je moguće jer ako putujete brzinom svjetlosti, za vas vrijeme teče sporije i vi ćete praktički putovati u budućnost drugih ljudi. Vama će proći deset godina, a svima ostalima trideset, i vi ste zapravo došli u njihovu budućnost.

A u prošlost je praktički nemoguće, zbog ogromnog broja čestica i molekula oko nas. Da bi se vratili unatrag, morali biste sve te molekule vratiti u isto stanje iz kojeg ste krenuli. To je toliko nevjerojatno da možemo reći da je praktički nemoguće", objasnio je Puljak.

Govoreći o životu nakon politike Puljak ističe kako se vratio svojoj prvoj ljubavi. "Zanimljivo je, vratio sam se znanosti koja je moja prva i osnovna ljubav. Život bez politike je život s puno manje stresa i nerviranja. I posao gradonačelnika mi je bio drag, u njemu sam uživao, ali i u ovom sadašnjem poslu jednako uživam", kaže nekadašnji gradonačelnik Splita.

Priznaje da brižno prati sve što se događa u Splitu, a komentirao je i nedavni posjet premijera Plenkovića gradu. "Na početku mojeg mandata bio je kratko u Splitu i stalno sam ga zvao da dođe. Nisam to doživljavao kao osobnu stvar, nego kao pitanje poštovanja prema građanima Splita. Kad se nije odazivao, mislim da je time pokazivao nepoštovanje prema njima."

"Vertikala je mit"

Na pitanje znači li to da HDZ-ov gradonačelnik lakše dobiva potporu za projekte, Puljak odgovara: "To je mit. Oni građane plaše da bez HDZ-ove vertikale nema novca. Pogledajte Spaladium Arenu – građena je u vrijeme kad su sve vertikale postojale, a danas je ruglo grada. Mi smo u mandatu imali novca za sve projekte, jer kad se ne krade – ima se. Jedan od najvećih projekata u zadnjih 50 godina je Žnjan i mi smo ga doveli do kraja."

Novi gradonačelnik nikad ga nije nazvao niti pitao za savjet, trvdi Puljak. "Ostavili smo mu grad u izuzetno dobrom i stabilnom stanju, s projektima koje može nastaviti. Nadam se samo da neće vratiti nered."

Puljka je aktualni gradonačelnik Šuta optužio da je stopirao provođenje ovrha nad Brodosplitom i pogodovao Debeljaku. "To su tipične HDZ-ove lažne vijesti. Mi smo prvi počeli provoditi ovrhe, dok bivši gradonačelnici nisu ništa radili. Pazili smo da ne dođe do zastare, zato je Spaladium Arena otišla u stečaj. Kod Brodosplita smo prvi u redu naplate", ističe Puljak.

Komentirao je i navode da Debeljak ne plaća koncesije i račune: "Vrlo vjerojatno je to točno, zato su i išli u predstečajne nagodbe.

Na optužbe Željka Keruma da mu je gradska vlast poslala ovrhu za nepostojeći dug od 290 tisuća eura, Puljak kaže: "Kerumove firme dužne su 250 milijuna eura, vjerojatno je najveći dužnik u Hrvatskoj. On se nikada ne javlja ako nije u pitanju njegovo "opće dobro" – naravno, govorim sarkastično."

Zašto su izgubljeni izbori

Puljak tvrdi da je na izborima izgubio jer se protiv njega ujedinilo podzemlje. Političko (HDZ, Kerum), medijsko (Slobodna Dalmacija i tajkuni) i ljudsko – kriminalci. "Mogli smo pobijediti da je SDP želio ići s nama zajedno. Na parlamentarnim, europskim i predsjedničkim izborima smo surađivali, ali splitski SDP to nije htio. I to je osnovni razlog zašto smo izgubili", kaže.

Dodaje i da nisu "uhljebljivali". "U četiri godine nismo nikoga zaposlili zato da nam donese glasove. HDZ to radi sistematski, mi nismo. Ako je cijena poštenja gubitak izbora, spremni smo je platiti."

Analitičari su tvrdili da je Puljak pogriješio kritizirajući SDP, ali on kaže da brojke govore drukčije: "Od 50 konferencija, samo dvije su bile reakcija na napade. Režimski mediji proglasili su to negativnom kampanjom, a drugi su to nekritički prenijeli. Tako se stvorila kriva percepcija", objašnjava.

Puljak je poznat i po statusima na društvenim mrežama u kojima kritizira HDZ. "Kad god žele nešto zamračiti, oni se uhvate najzahvalnijih tema – vjere i domovine. Svi koji misle drukčije postaju neprijatelji i mrzitelji. A svaki pravi vjernik i domoljub nikad neće koristiti vjeru i domovinu za privilegije."

Podsjeća i na Sanadera: "Najpristojniji HDZ-ovac u povijesti bio je Ivo Sanader. Kad ih pitate neugodna pitanja, kažu da niste pristojni."

Povratak ideologije i strah u društvu

Govoreći o recentnim zabranama festivala i napetoj društvenoj atmosferi, Puljak upozorava: "Mislio sam da smo to ostavili iza sebe, ali očito nismo. Najveća odgovornost je na Plenkoviću jer je to mogao zaustaviti u korijenu, ali nije. U fizici postoji pojam kritične mase – bojim se da ne dođemo do lančane reakcije koja će izmaknuti kontroli. Najžalosnije je što su se ljudi počeli bojati za svoju egzistenciju i sigurnost, a to se nikad ne smije dogoditi."

Puljak danas radi ono što najviše voli – fiziku i znanost. Dok na Instagramu objašnjava zakone svemira, ne prestaje komentirati i stanje u Hrvatskoj. "Znanost je izuzetno zanimljiva i ja sam u njoj sretan. Politiku smo vodili pošteno, a sada radim ono što me oduvijek najviše ispunjavalo", zaključio je Ivica Puljak u razgovoru za Direkt.