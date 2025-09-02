Premijer tvrdi da nikad nije bilo bolje, Marko se ne slaže: 'Običnim građanima nije nikako bolje'

Hrvatska nikad nije bila razvijenija, ljudi nikad nisu bolje živjeli, nikad sigurnija, nikad integriranija. Kazao je jučer premijer Andrej Plenković na Bledu. Doduše na pitanje o povijesnom revizionizmu. Ako je danas Hrvatska gora nego što je bila 2013., kaže premijer, dajte mi neki dokaz.

Uz prekrasne kadrove naših otoka, možda bi turistička zajednica u buduće promo spotove mogla ubaciti i pokoju riječ premijera, da se preko tih prirodnih ljepota čuje "Hrvatska nije bila nikad razvijenija, ljudi nisu nikad bolje živjeli..."

Možda da ubace i temu iz Dinastije, pa dodaju da su nam prosječne plaće nikad više, nezaposlenost nikad niža, najviši i kreditni rejting. I onda opet, "Hrvatska nije bila nikad razvijenija, ljudi nisu nikad bolje živjeli..."

'Sve je grozno poskupjelo'

A možda i da se pita ljude. "Nekima je, njima na vlasti je bolje, ali nama običnim građanima nije nikako bolje", misli Marko iz Zagreba, dok Karla podsjeća "kad su uveli euro, govorili su da neće poskupjeti ništa, a sve je grozno poskupjelo. Katastrofa od života, i zato je puno ljudi odselilo iz Hrvatske". A najbolji prikaz stanja dala nam je gospođa Marija iz Đurđevca. "Ja sam, recimo, otišla u mirovinu s 300 eura prije sedam godina i mogla sam daleko više kupiti nego sada. A mirovina mi je otišla duplo gore, ali manje se može kupiti", kaže Marija.

Da, cijene u nebesima građanima su najveći problem. Gdje smo bili prije 10 godina uspoređivali smo i proljetos, pa se sjetili kako smo tada pili kavu za deset kuna, danas za tri eura. U odnosu na 2013. kad smo ušli u Uniju razlike su još izraženije - miješanu pizzu tada ste mogli dobiti za 5 do 8 eura, danas je svugdje duplo skuplja. Isto je i s burgerima, bilo ih je za 2 i pol do četiri eura, danas ih nema ispod 6 do 9 eura, dakle i više nego duplo.

Ok, osjetno niža je nezaposlenost, od gotovo 200 tisuća 2013., danas ih je bez posla niti 100 tisuća, što je povijesni minimum. A prosječna plaća je sa 666 eura skočila na preko 1400. No, to i dalje ne znači da je građanima duplo bolje, posebno jer je Hrvatska među EU zemljama u kojima se najviše izdvaja za osnovne životne troškove.

'Trebali bi imati prosječnu plaću od 2200 eura'

"Kad gledamo kroz plaće, da bismo koliko-toliko normalno živjeli u Hrvatskoj, bez stresa, mi bismo već sad trebali imati prosječnu plaću od 2200 eura, a ona je 1400 eura. kad dođe neko povećanje plaće, to je jako daleko od plaće koju bismo trebali imati, ali kad dođe do povećanja cijena, to nas uvijek pogodi i ljudi se osjećaju neugodnije", kaže Ljubo Jurčić, bivši ministar gospodarstva i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Te 2013. ste najam dvosobnog stana od 50 kvadrata plaćali od 250 do 300 eura, danas između 600 i 800 eura. Da ne spominjemo one koji žele kupiti stan i gledaju nove kvadrate.

"Recimo, 2013. cijena je bila oko 1100 eura, nakon par godina u Europskoj uniji se popela na nekih 1600 eura, sada je 3500 eura po kvadratu, primjerice za grad Zagreb, za starogradnju i novogradnju u jednom", naglašava Filip Ćulibrk, direktor agencije za nekretnine.

Ajde, cijene goriva ostale su približno slične, odnosno poskupjelo je između 5 i 10 posto. Zato je broj automobila na ulicama skočio za 50 posto. Dijelu građana apetiti očito rastu. "Mi mislimo da je potpuno normalno da po kućanstvu imamo dva automobila, prije deset ili dvadeset godina to nije bilo tako. Mi danas mislimo da je normalno da imamo četiri tisuće jahti na Jadranu, u vlasništvu hrvatskih građana", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

A ništa od svega toga, recimo, nema prosječni Finac, pripadnik najsretnijeg naroda u Europi. Iako, njima je BDP po glavi stanovnika iznad europskog prosjeka, u Hrvatskoj je dvostruko niži od prosjeka. "Dok smo god na tom razmaku, gdje je Europa skoro 50 posto iznad nas, mi nećemo osjećati taj standard o kojem premijer priča. Zato što je naš nos ispod vode dobrih tisuću eura", zaključuje Ljubo Jurčić.

Ali dobro, čujmo još jednom po čemu nam je sve nikad bolje. "Hrvatska nije bila nikad razvijenija, ljudi nisu nikad bolje živjeli, nikad sigurnija..." Zemlja nikad sigurnija, a turisti i građani već pet godina na najatraktivniji trg u gradu ne mogu ući? Kako to?

"Ne znam da li možemo biti slobodniji nego što jesmo", rekao je još premijer. A baš te 2013. održalo se prvo izdanje festivala "Fališ" u Šibeniku. Za razliku od danas, bez ikakvih prosvjeda.