Slovenska predsjednica otkrila nam je kako se osjećala kada joj Plenković nije zapljeskao: 'Iz čiste pristojnosti...'

Priznati Palestinu bila je teška politička odluka, a da se u Gazi događa genocid nisam napisala u govoru, nego sam rekla iz srca, kaže za Direkt slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar. Bila je televizijska novinarka, bila je odvjetnica Melanije Trump, a danas je jedna od rijetkih svjetskih državnica koja se ne libi kritizirati Izrael. Danas je u Ljubljani s njom razgovarao Direktov Petar Panjkota.

Htjeli smo s vama razgovarati u Direktu još prošle godine kada je Slovenija, uz Španjolsku i Irsku, bila jedina koja je te godine priznala Palestinu. Već je više od godinu dana prošlo od tog trenutka. Zanima me kako ste se već tada odlučili pokazati takav odlučan stav, i vi i država?

To nije bila laka politička odluka. Puno smo razmišljali što su plusevi, a što minusi, ali mislim da je u slovenskoj politici prevladalo to da je svijetu potrebno reći što je ispravno, a što pogrešno. Ja sam sigurna da se Slovenija takvom odlukom svrstala na pravu stranu povijesti. Svaki takav korak moramo razumjeti kao korak prema smirivanju strasti i ratne situacije.

Ne samo da ste priznali Palestinu, nego vi osobno niste imali problema izraelsku politiku nazvati genocidnom, u govoru pred Europskim parlamentom ovog proljeća, i za to dobiti pljesak. Istu ste osudu dali i na samitu na Bledu prije dva dana. Bilo je zanimljivo, primijetio sam da nakon govora neki jesu pljeskali, neki nisu. Nije pljeskao vaš prethodnik Borut Pahor, a nije ni hrvatski premijer Andrej Plenković. Kako ste to doživjeli?

Iz čiste pristojnosti bi politički dužnosnici morali zapljeskati na državničke govore. S druge strane, naravno da razumijem da su politička viđenja rješavanja situacije različita.

To da se u Palestini događa genocid nije bilo napisano u govoru, rekla sam to iz srca, u tom trenutku, i da, bila sam prva predsjednica u Europi koja je to rekla na glas.

Kao predsjednica, naravno, moraš promisliti prije nego nešto kažeš, ne možeš navrat-nanos reći što ti je na duši, ali u ovom ludom, pobješnjelom svijetu mi se čini da je premalo nas koji pokušavamo biti nekakav glas razuma.

Mislim da je to što Izrael danas radi duboko pogrešno, to su teška kršenja međunarodnog prava.

Kako tumačite to oklijevanje nekih država, uključujući Hrvatsku, ustvari specifično Hrvatsku. Je li to neki teret prošlosti, nasljeđa NDH, pa vlasti imaju potrebu da budu uz Izrael do samog kraja. Kako vi to doživljavate?

Mislim da ste jako dobro postavili pitanje. Svaki državnik i političar bi uvijek morao na odluke države i njezine politike gledati u kontekstu neke povijesti.

Vjerojatno je slično i s Hrvatskom. Vaša povijest vam na neki način diktira neka politička stajališta. Ja to nastojim razumjeti, ali mi je teško gledati to nejedinstvo Europske unije, posebno kad je riječ o Izraelu i pitanju genocida u Palestini.

Mi nismo još došli niti do točke da jasno kao Europska unija osudimo ponašanje Izraela, a Hamasa jesmo. Ne ide nam. I to je, ako mene pitate, najveća slabost Europske unije u ovom sve više bipolarnom svijetu.

Neću reći da sam ljuta, zato što ljutnja u politici nije dobra emocija, ali sam žalosna kada čujem da nije vrijeme za sankcije protiv Izraela, Izrael neće otići, sankcije bi bile bespredmetne. I njih pitam zašto cijela Europa, ali i neke druge države traže i uvode sankcije protiv Rusije, koja još uvijek nije okončala rat protiv Ukrajine, gdje je tu razlika? Ali odgovor nisam dobila.

Dvostruki standardi, to baš danas španjolski premijer spominje, da su različiti pristupi prema Izraelu i prema Rusiji.

To su optužbe koje su vrlo glasne i koje su, ako mene pitate, sa strane javnosti opravdane. Ta dvostruka stajališta, jedni standardi za jedne, drugi za druge, to ljudi ne prihvaćaju dobro. Toga u politici ne bi smjelo biti.

Ali ne čini li vam se da se globalne okolnosti mijenjaju, recimo u zadnjih 10 godina. Ispravite me ako griješim, vi ste prije 10 godina bili na čelu slovenskog Crvenog križa u jeku izbjegličke krize. Baš sam neki dan o tome radio priču, od onog Angele Merkel "uspjet ćemo" koliko su se okolnosti promijenile, na način da su sve države sada odlučile zatvoriti i okrenuti leđa migrantima.

Europa i razvijene demokracije danas trebaju migracije zato što imamo katastrofalno slabu demografsku sliku.

Nije bilo razdoblja u ljudskoj povijesti u kojem se migracije nisu događale. A reći ću vam i još jednu stvar - ne postoji nijedna država na svijetu koja bi bila etnički čista. Nema je. Migracije su dio našeg života, multikulturalnost je ono što nas obogaćuje. Ako bismo počeli sijati mržnju protiv svih migranata, ništa dobrog se neće dogoditi.

Ja bih sada ovdje napravio kratku stanku od ovih teških političkih tema, imamo još svakavih pitanja koja bismo vam htjeli postaviti, pa bi bilo super da ovaj ležerni dio intervjua u vašem uredu možda napravimo. A kažete još i da imate neki novi namještaj...

Imamo, evo sa zadovoljstvom.... To je moj drugi dom.

Super, odličan je ovaj stol, to je neki dizajnerski?

Nov je, da. To je proizvod slovenskog znanja, slovenskih arhitekata i slovenskog drva.

Čak 58 posto Slovenije pokrivaju šume, tako da je drvo naše prirodno bogatstvo. Mislim da je prikladno da predsjednička palača odaje neki duh Slovenije.

Foto: Rtl Direkt

Sad bih se vratio na vrijeme prije nego ste bili predsjednica, ne znam jeste li ovakav stol imali dok ste bili odvjetnica.

Malo manji.

Ali ste dosta poznati, s obzirom da ste završili pravo, možda i najpoznatiji globalno, po tome da ste zastupali aktualnu prvu damu Amerike, prije nego što je postala prva dama. Kakav vam je dojam ostavila, jeste li i dan danas u kontaktu i kako gledate na njezin odnos, takve kakva jest, s američkim predsjednikom, takvim kakav jest?

I dalje smo u kontaktu i stvarno imam vrlo, vrlo lijepe uspomene na Melaniju Trump. Mogu vam reći da tako organiziranu damu nisam srela u svom životu. Kada bi rekla da će me nazvati u četiri popodne, pogledala bih na sat, 16:00, gospođa Melanija zove.

Mislim da s tom mekoćom koju ima u sebi, a ne vidimo je često, zna utjecati na gospodina Trumpa. Mislim da ona spada u pozitivan dio onoga što je danas u Americi.

Znači, one dane kad je dobro raspoložen, kad nije toliko agresivan prema drugima...

Melanijina zasluga.

Za kraj, par brzopoteznih pitanja o vašim hobijima koji su također dosta atraktivni.

Mnogo ih ima.

Vi ste, ispravite me ako griješim, predsjednica Europske kuglačke federacije?

Ne, bila sam glavni tajnik Europske bowling federacije. Ali sam postala predsjednica...

A to je ono sa prstima u kugli?

Evo, tu vam je. To su mi dali mi kolege kad sam postala predsjednica, dali su mi jednu bowling kuglu.

Foto: Rtl Direkt

Recite mi, koliko ste puta zaredom imali strike, da ste svih deset čunjeva srušili.

To je 11 strikeova, 12. nije bio.

Aha, znači 11 rušenja. Fantastično. Isto tako, ronite. To vam je isto veliki hobi.

Voda te smiruje. U vodi moraš biti beskonačno usredotočen. Tamo nema prostora za paniku, jer treba zbrojiti misli. Ne idem često roniti, to nije jedan od mojih hobija kojima posvećujem puno vremena, ali svaki put kad idem je užitak.

Odlično. I još jedan užitak je dosta neobičan za jednu predsjednicu države, a to je da ste bajkerica, volite motore.

Da, sad već 40 godina.

Kawasakija ste imali, BMW, sad još uvijek vozite?

Sad imam Kawasakija. To je motor koji je malo niži, što je vrlo važno na motoru. To svi motoristi kažu da je važno s objema nogama stajati na zemlji.

Imam jako malo vremena, premalo vremena za taj motor, ali kad dođe vrijeme, naći ću ga za motor i otići. Lijepo je.

To je to, mislim da smo prošli sve teme, puno vam hvala još jednom što ste bili gošća Direkta i nadam se da ćemo još jednom pričati do kraja vašeg mandata. Možda na neke druge teme, možda o tome da smo uspjeli od svega o čemu smo pričali doći na neka jedinstvena stajališta.

Molim. Htjela bih reći hvala i vama. Meni je jako drago da mogu govoriti za hrvatsku javnost, za vašu televiziju jer je dobro da slušamo jedni druge, susjedi smo, trebamo biti prijatelji. Da smo susjedi, to će ostati zauvijek, a biti prijatelj, na tome treba raditi. Ali smo dobri prijatelji, nemam za reći ništa negativno.