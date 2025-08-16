Melania pisala Putinu: Djeca Ukrajine otimana su i odvođena bez pristanka obitelji

Supruga predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, prva dama Melania Trump, u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu istaknula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji, izjavilo je u petak dvoje dužnosnika Bijele kuće.

Predsjednik Trump osobno je uručio pismo Putinu tijekom razgovora na vrhu na Aljasci, rekli su dužnosnici za Reuters. Melania Trump, rođena Slovenka, nije se pridružila suprugu na putu.

Dužnosnici nisu otkrili sadržaj pisma osim da se u njemu spominju otmice djece kao posljedica rata u Ukrajini.

O pismu mediji ranije nisu bili obaviješteni.

Rusko otimanje ukrajinske djece duboko je osjetljiva tema za Ukrajinu.

Ukrajina je otmicu desetaka tisuća djece odvedene u Rusiju ili na okupirani teritorij bez pristanka obitelji ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava definiciju genocida iz ugovora UN-a.

Ranije je Moskva ustvrdila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava priopćio je da je Rusija nanijela patnju milijunima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Trump i Putin gotovo su tri sata razgovarali u američkoj vojnoj bazi u Anchorageu bez postizanja dogovora o prekidu vatre u ratu u Ukrajini.