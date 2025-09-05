Uzgaja salers goveda, dobro mu ide i kaže: 'Nitko nije odustao ni propao!'

POTRAŽNJA JE VELIKA /

U Gudovcu pokraj Bjelovara otvoren je najveći hrvatski stočarski sajam. Izloženo je više od 600 grla stoke, najsuvremenija mehanizacija i poljoprivredni proizvodi.

Edukacije i predavanja na više od tisuću četvornih metara privukle su već prvog dana velik broj posjetitelja. Jesenski je sajam poznat po državnoj stočarskoj izložbi na kojoj i ove, kao i prethodnih nekoliko godina – zbog situacije s afričkom svinjskom kugom – nema svinja.

Ove godine, za razliku od prethodnih, izostao je dolazak predstavnika državnog vrha, kao i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića. Za Antona Golubovića, uzgajivača svinja i predsjednika Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore, to je jasna poruka: 'To znači da je naš ministar hrvatskoj poljoprivredi rekao 'Zbogom''.

Stigao je ipak Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, koji je rekao da bi sajam trebalo proglasiti sajmom od nacionalnog interesa.

Na sajmu smo razgovarali s predsjednikom Udruge uzgajivača salers goveda, Mirkom Devčićem koji se time bavi već 15 godina i kaže - tko se time bavi, nije odustao, a kamoli propao.

'Sve je više onih koji su nekad proizvodili mlijeko i našli su rješenje koje ih održava na životu. Zadovoljni smo što je jako puno takvih primjera. Ovo je autohtona pasmina mesnog tipa, mlijeko je namijenjeno za othranu teladi", rekao je i dodao da kao udruga vape za novim uzgajivačima jer je naprosto potražnja velika. Više pogledajte u videu.