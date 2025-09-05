Mladi Hrvati s Ginom mogu otvoreno razgovarati o spolnom zdravlju: Ne moraju se vidjeti ni čuti

Svjetski je dan spolnog zdravlja, a najveći problem u tom kontekstu u Hrvatskoj – neinformiranost! I na to su odgovorili inovativnim rješenjem – prvi puta predstavljena je AI asistentica Gina.

Kako može pomoći i kako unaprijediti spolno zdravlje u Hrvatskoj, u razgovoru sa stručnjacima i mladima otkrila je reporterka RTL-a Danas.

Kako se koristi kontracepcija? Kako se zaštititi u spolnom odnosu? Odgovore na pitanja koja izazivaju crvenilo u obrazima sada daje Gina. Ne morate se vidjeti ni čuti, sve će vam objasniti u poruci.

"Mislim da bi djevojčice pitale nešto vezano uz menstruaciju", rekla je Tonka Karin, Split.

"Ja bih s obzirom na godine pitala ove kasnije stvari, menopauza i ti problemi koji se javljaju uz to", komentirala je Gordana Mordušen Horvat, Zagreb.

Ne može zamijeniti ginekologa, ali može biti prva pomoć

To joj je i namjena. Da ju baš sve žene i djevojke mogu upitati što ih muči – svima će odgovoriti stručno jer ju je razvio liječnički tim.

"Pomaže u informiranju građana i prevođenju smjernica struke, strategija i preporuka u jedan razumljiv jezik i individualnim pristupom", kazala je Tatjana Nemeth Blažić, epidemiologinja u HZJZ-a.

Ne može zamijeniti ginekologa, ali može biti prva pomoć budući da je uvijek prisutna na mobitelu i osigurava privatnost.

"Nije to samo za djevojke i žene nego i za muškarce. To nije urološki asistent, ali može pričati o spolno zaraznim bolestima, o zaštiti tijekom spolnog odnosa i tako dalje", rekao je Tomislav Gavazzi, voditelj projekta Gina.

Unutra je sadržaj i za pripadnike LGBTQ zajednice i za one koji se definiraju kao ono.

Hara epidemija neznanja među mladima

Tako spolno zdravlje postaje još dostupnije svima – a ovogodišnja tema – Pravednost u očuvanju spolnog zdravlja, to posebno naglašava.

"Poštujemo princip jednakosti", kazala je Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u.

U naše savjetovalište dolazite bez uputnice, potpuno je anonimno, besplatno, dakle, svima je na isti način dostupno.

I to je nešto što građani trebaju iskoristiti jer hara epidemija neznanja, kako nam kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pogotovo među mladima.

"Na koji način se mogu zaraziti, ako stave dvostruku zaštitu, jesu li dvostruko zaštićeni od spolnih infekcija, da li kontracepcijske pilule sprječavaju spolno prenosive infekcije", komentirala je Lana Kasumović, Odjel za promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja HZJZ-a.

Samo 20 posto mladih koristi kondome

Prema posljednjim podacima HZJZ-a, samo 20 posto mladih od 18-te do 25-te redovito koristi kondome. Prošle godine 92 osobe dobile su HIV, a od posljedica AIDS-a preminulo je 5 osoba.

"Misle da je to sve zabava i igra ali to je širi pojam i ozbiljna stvar s kojom se nije lako za zezat a ima se puno za pričat o tome", rekao je Vjeran Ciboci, Zagreb.

Nina Morović iz Zagreba smatra da nisu dovoljno obaviješteni, a da je uloga roditelja, profesora u školi ili možda doktora da ih informiraju o tome.

Zato je tu i Gina. Jer je većina spolnih bolesti je izlječiva, ako se otkriju na vrijeme.