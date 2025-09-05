Goveđa koža, luksuzni auti i jezive maske: Europol zadao moćan udarac mafiji

STRAŠNO /
Neslužbeno doznajemo detalje propucavanja u Zadru: Znamo tko je pucao, a razlog? Bio je nezadovoljan popravkom vozila
Španjolska policija u suradnji s portugalskom razbila je kriminalnu organizaciju odgovornu za krijumčarenje dvije tone i 232 kilograma kokaina. Uhićeno je 19 osoba iz Španjolske, Portugala i Latinske Amerike.
Droga je u Europu stigla skrivena u legalnim pošiljkama goveđe kože. Potom je iz Portugala u Španjolsku krijumčarena u skrivenim odjeljcima u vozilima te potom sladištena u sigurne kuće. U velikoj međunarodnoj akciji koordiniranoj s EUROPOL-om, američkom DEA-om i dominikanskim vlastima zaplijenjeno je i oko 150 tisuća eura u gotovini, kao i šifrirani telefoni, ometači frekvencija i luksuzna vozila. Više pogledajte u videu