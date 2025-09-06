Prijatelj umirovljenog brigadira koji je prijetio bombom: 'Nešto je puklo nakon njegov dužnosti'

Mjesec dana iza rešetaka dobio je umirovljeni brigadir koji je jučer pokušao upasti na Pantovčak i tvrdio da u automobilu ima bombu.

Kako doznajemo, na ispitivanju se branio šutnjom. A iako je na sudu poručio kako se takvo što više nikad neće ponoviti - sudac nije u to povjerovao i poslao ga je u Remetinec.

Tužiteljstvo ga tereti za izazivanje lažne uzbune, ali i da je neovlašteno držao oružje - automatsku pušku. Četiri spremnika i više komada streljiva.

Prijatelj umirovljenog brigadira za RTL Danas: 'Uvijek je težio boljem'

Jedan od prijatelja koji je s njim radio - u šoku je da se to sve dogodilo.

"Za Stanka mogu reći da mi je prijatelj, i da će to ostati bez obzira na ovo, da je bio vrijedan, marljiv, da je uvijek težio nečem bolje, da nije štedio sebe, da je davao sebe, a očigledno nešto je puklo nakon njegove dužnosti - vojnog izaslanika u Sloveniji", kaže nam prijatelj i bivši radni kolega osumnjičenog.

Struka poručuje - teško je predvidjeti kako bi se ovaj slučaj završio da nije bilo pravovremene reakcije nadležnih - od osiguranja ureda predsjednika do krim izvida.

"Činjenica da se radi o objektu jedne od najvažnijih institucija Republike Hrvatske, ali i rezultati jedne od naknadnih pretraga - daju jedan ozbiljniji kontekst takvom događaju", smatra kriminalist Josip Pavliček.

67-godišnji Stanislav Krulić bio je umirovljeni stožerni brigadir. Desetak godina obnašao je dužnost pročelnika nekoliko predsjednika. Radio je i za vrijeme predsjednika Tuđmana, kasnije i Mesića. Prijatelj koji je htio ostati anoniman kaže da su se čuli jednom mjesečno. Posljednji put prije dva tjedna.

Kriminalist: 'Ne treba čuditi ovakva reakcija'

"Tijekom tog našeg zadnjeg razgovora vidjelo se da ga je ta fizička bolest shrvala, govorio mi je da je u bolnici, očigledno je nešto puklo", kaže prijatelj.

Sigurnost objekata poput Pantovčaka svugdje u svijetu na najvišoj su razini.

"Apsolutno, radi se o objektima koji imaju najveću moguću zaštitu, zato i ne treba čuditi reakcija ova koju je imala počasno zaštitna bojna", dodaje Pavliček.

O predsjedniku Milanoviću, kaže, nikad nije govorio.

"Naši razgovori bez obzira na naša politička opredjeljenja nikad nisu bila usmjerena na bilo koga niti protiv bilo koga naročito - ne, u našim razgovorima tema nije bio predsjednik", dodaje prijatelj.

