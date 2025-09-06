KOD UREDA PREDSJEDNIKA /

Prijatelj umirovljenog brigadira koji je prijetio bombom: 'Nešto je puklo nakon njegov dužnosti'

67- godišnji umirovljeni stožerni brigadir odlazi u istražni zatvor Remetinec i to jer je jučer pokušao upasti u strogo čuvani kompleks gdje se nalazi predsjednik

6.9.2025.
19:08
Ivana Ivanda Rožić
Screenshot Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mjesec dana iza rešetaka dobio je umirovljeni brigadir koji je jučer pokušao upasti na Pantovčak i tvrdio da u automobilu ima bombu. 

Kako doznajemo, na ispitivanju se branio šutnjom. A iako je na sudu poručio kako se takvo što više nikad neće ponoviti - sudac nije u to povjerovao i poslao ga je u Remetinec.  

Tužiteljstvo ga tereti za izazivanje lažne uzbune, ali i da je neovlašteno držao oružje - automatsku pušku. Četiri spremnika i više komada streljiva. 

Prijatelj umirovljenog brigadira za RTL Danas: 'Uvijek je težio boljem'

Jedan od prijatelja koji je s njim radio - u šoku je da se to sve dogodilo. 

"Za Stanka mogu reći da mi je prijatelj, i da će to ostati bez obzira na ovo, da je bio vrijedan, marljiv, da je uvijek težio nečem bolje, da nije štedio sebe, da je davao sebe, a očigledno nešto je puklo nakon njegove dužnosti - vojnog izaslanika u Sloveniji", kaže nam prijatelj i bivši radni kolega osumnjičenog. 

Struka poručuje - teško je predvidjeti kako bi se ovaj slučaj završio da nije bilo pravovremene reakcije nadležnih - od osiguranja ureda predsjednika do krim izvida.  

"Činjenica da se radi o objektu jedne od najvažnijih institucija Republike Hrvatske, ali i rezultati jedne od naknadnih pretraga - daju jedan ozbiljniji kontekst takvom događaju", smatra kriminalist Josip Pavliček. 

67-godišnji Stanislav Krulić bio je umirovljeni stožerni brigadir. Desetak godina obnašao je dužnost pročelnika nekoliko predsjednika. Radio je i za vrijeme predsjednika Tuđmana, kasnije i Mesića. Prijatelj koji je htio ostati anoniman kaže da su se čuli jednom mjesečno. Posljednji put prije dva tjedna. 

Kriminalist: 'Ne treba čuditi ovakva reakcija'

"Tijekom tog našeg zadnjeg razgovora vidjelo se da ga je ta fizička bolest shrvala, govorio mi je da je u bolnici, očigledno je nešto puklo", kaže prijatelj. 

Sigurnost objekata poput Pantovčaka svugdje u svijetu na najvišoj su razini. 

"Apsolutno, radi se o objektima koji imaju najveću moguću zaštitu, zato i ne treba čuditi reakcija ova koju je imala počasno zaštitna bojna", dodaje Pavliček. 

O predsjedniku Milanoviću, kaže, nikad nije govorio. 

"Naši razgovori bez obzira na naša politička opredjeljenja nikad nisu bila usmjerena na bilo koga niti protiv bilo koga naročito - ne, u našim razgovorima tema nije bio predsjednik", dodaje prijatelj. 

Umirovljeni brigadir u kompleks Ureda predsjednika što je štićeni objekt prve kategorije Stanislav Krulić, pokušao je ući na Pantovčak nakon što je izašao iz automobila i preskočio ogradu. Policija ga je privela jer je tvrdio da u vozilu ima bombu, iako je pretragom utvrđeno da je prijetnja bila lažna.  

Stanislav KrulićPantovčakBombaPrijetnja Bombom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOD UREDA PREDSJEDNIKA /
Prijatelj umirovljenog brigadira koji je prijetio bombom: 'Nešto je puklo nakon njegov dužnosti'