Organizator festivala 'Nosi se' otkrio dolaze li u Zagreb: 'Iz toga ćemo izvući neke pouke...'

SVE OSIGURAVA POLICIJA /

Ne smiruju se napetosti u Benkovcu. Prije sat vremena započeo je, kako su ga najavili organizatori otkazanog festivala 'Nosi se' miran prosvjed u tišini uz tonski zapis propovijedi mons. Mate Uzinića, a na pozornici performans s kamenčićima, koji na hrpi predstavljaju, kažu, simbol zajedništva ispod zastave. Branitelji koji su prosvjedovali poslali su poruku nezadovoljstva performansom. No, kontra prosvjed nisu najavili. Večerašnji performans osiguravala je policija.

U Benkovcu događanja uživo prati reporterka Nikolina Radić.

Je li prosvjedni performans završio? Što se događa?

"Mirni prosvjedni performans je upravo završio prema svom planu bez ikakvih incidenata. Bilo je ovdje dosta policije, ali treba reći da nije bilo ni kontra prosvjeda. On nije, doduše, ni bio najavljen. Došlo je nekih desetak, petnaestak ljudi koji se ne slažu s koncepcijom, s postojanjem ovog festivala 'Nosi se', međutim, oni nisu stvarali nikakve izgrede. U jednom trenutku su razgovarali s organizatorom, razmjenjivali su mišljenja", kaže Radić.

Razgovarali su i s organizatorom festivala 'Nosi se', Jurajom Arasom.

"Ja sam baš jako zadovoljan jer su ljudi dirnuti performansom. To je jedna vrsta zadovoljstva, a druga vrsta zadovoljstva je da je ipak ta poslana poruka mira učinila nešto u javnom prostoru, bez obzira na ovu kaljužu, internetsku od komentara na portalima i Facebooku i ostalim, da je živ čovjek prema živom čovjeku ipak primio neku poruku u tom smislu. Zaista nas nitko nije ometao i to je na neki mirni, dostojanstven i lijep način uspostavljena ravnoteža između 25.8. kad smo mi se povukli iz prostora i festival je odgođen."

Planirate s festivalom nastaviti ovdje u Benkovcu, u Zagrebu kako vam je ponudio zagrebački gradonačelnik? Hoćete li inzistirati na nastavku?

"Festival zapravo traje, on traje u javnom prostoru polemički i s ovom akcijom. Želja mi je da programi koji su planirani za Benkovac budu i održani u Benkovcu, ali o tome ćemo još pregovarati na lokalnoj razini. Poziv gradonačelnika prihvaćam za zadnji program. To je tribina i razgovor s temom istinom protiv nasilja. To je tako navedeno i na samom početku festivala i dobro je da se to održi u Zagrebu, u glavnom gradu na visokoj razini gdje ćemo analizirati cijeli jedan ljetni 'look' koji nam se dogodio i iz toga izvući neka iskustva, pouke...", dodaje Aras.