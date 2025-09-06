Profesor Beck o festivalu u Benkovcu: 'Nije to umjetnost, te kamenčiće ljudi u tačkama donesu za 10 minuta'

Ekskluzivno istraživanje RTL-a Danas o pokliču "Za dom spremni", antifašizmu i ozračju koje vlada u Hrvatskoj prokomentirao je Boris Beck, pisac, publicist i profesor s Fakulteta političkih znanosti.

Osvrnuo se na događanja u Šibeniku, gdje smo ovaj tjedan vidjeli "Hrvatsku u malom" - od Hoda za život do festivala ljevice i prosvjeda. "U kulturnom smo ratu. Kulturni rat situacija je u koju društvo upadne kada nije važno što se radi, zašto se radi, koliko se plati, nego je važno što mislimo. U takvim situacijama nastanu dva tabora, imate samo dva adresa za izabrati. Ideologija sve proguta, kada gledate naše portale - ideologija će sve progutati. Jako se pokreće osjećaj moralnosti - mi smo moralniji od vas, ili vi ćete biti moralniji od nas", govori Beck.

Dvije grupe ljudi

Zatražili smo ga da odgovori na pitanje iz istraživanja RTL-a Danas - raste li domoljublje ili ustašizacija države i društva. "Zbog kulturnog rata konstantno imate dvije grupe. Jedna je mogli bismo reći tradicionalna, više ih zanima povijest, zajedništvo, vjera, domovina, nacija. Druga je kozmopolitska, više individualna. Napredna, mogli bismo reći, ali onda bi ovi bili nazadni. Nije dobra riječ, nedostaje mi", priča Beck.

"Te skupine obično su podjednake i vidimo da vlada određena podjednakost, iako kod nekih slučajeva, kao Thompsonov koncert, vidi se da jednih ima više nego drugih. Čini mi se da je i jedno i drugo legitimno - i osjećaj zajedništva i individualnosti. Mislim da on u većini ljudi vlada istovremeno, ali zbog kulturnog rata morate se brzo izjasniti. Tito ili Staljin? Brzo", nastavlja naš sugovornik.

Manjak tolerancije

Beck tvrdi da u našem društvu fali tolerancije. "Mislim da je to zbog društvenih mreža, kada tipkate anonimno. Neće meni netko nešto reći na ulici, ali na internetu mi svašta kažu i uopće se ne osjećaju loše. To govori da nam je ideologija važnija od ljudi. Naša politička atmosfera raste, zagrijava se. Prije 20, 30 godina nije bilo tako strašno. Sve je toplija, kao što se klima zagrijava. Neke veze, neki ljudi koji su mogli sjediti za istom stolom ili u redakciji, danas više ne mogu."

Na pitanje kome odgovaraju takve tenzije, Beck poručuje: "Ekstremistima i ljudima koji nemaju što ponuditi. Netko tko ima svoj život, nešto radi, stvara i time je zadovoljan to ne zanima. Čovjek koji je prazan i koji nema nikakav drugi sadržaj nudit će vam ekstremnu ideologiju.

O FALIŠ-u i Nosi se

Prokomentirao je i svoju knjigu "Ljubi hejtera svoga" i kazao kako to promijeniti danas u Hrvatskoj. "Pa ljubi ga. Budimo strpljivi, to su samo riječi, a riječi ništa ne znače.

Prokomenitrao je i festival "FALIŠ". "Mislim da tu nije stvar hoćemo li to plaćati ili ne. Ne vidim neki problem, u ovoj zemlji plaćaju se najgore ludosti, plaćamo penziju estradnim zvijezdama. Kod nas ima novaca samo za ludosti. Neka se plaća, ne vidim problem", kaže Beck, a onda se dotaknuo i festivala "Nosi se" u Benkovcu. "Baš sam gledao u Benkovcu, 20 ozbiljnih ljudi nosi kamenčiće. Sada je to neki performans, to zdravi čovjek u tačkama donese za 10 minuta. Nemojmo to zvati umjetnošću", zaključuje Beck.